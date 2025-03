Ahora no

Adres denuncia a 36 IPS por posible estafa con SOAT: no existen algunos centros médicos y pacientes Estas IPS supuestamente atendían a víctimas de accidentes de tránsito cuyos dueños de los vehículos no contaban con SOAT. Los centros médicos le cobraban a la Adres y en realidad no habían prestado el servicio.