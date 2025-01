Alerta por alta probabilidad de incendios en Colombia: 22 departamentos están en riesgo, según Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido una alta probabilidad de incendios en 22 departamentos en Colombia debido a las elevadas temperaturas y la sequía que afecta al país. Este informe, publicado el 17 de enero de 2025, evidencio la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas urgentes para prevenir desastres mayores.

La alerta se centra en departamentos como Antioquia, Arauca, Bogotá, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cesar, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte De Santander, Putumayo, Santander, Vaupés, Vichada, Tolima y Sucre, presentando un mayor número de riesgo durante las 24 horas.

(Lea también: Grave incendio en otro páramo de Colombia: emergencia se presenta cerca de Tota, Boyacá)

El informe del IDEAM señala que los departamentos más afectados por los incendios incluyen Santander, Cundinamarca, Boyacá y Meta. - X: Quinta División del Ejército Nacional

Análisis del panorama de las alertas de incendios en Colombia

Según el Ideam, las condiciones climáticas actuales, caracterizadas por altas temperaturas y baja humedad, han creado un ambiente propicio para la propagación de incendios. Esta situación no solo amenaza la biodiversidad y los ecosistemas locales, sino también la seguridad de las comunidades que habitan estas regiones.

Publicidad

En una entrevista para Noticias Caracol en vivo , la mayor Carolina Rueda, jefa de la Oficina de Servicios y Pronósticos del Ideam, explicó que la región de la Orinoquía podría ser una de las más afectadas por los incendios que se esperan. Además, advirtió que estas emergencias podrían continuar hasta finales de enero de 2025, e hizo un llamado a las autoridades para que se mantengan alerta ante estos riesgos.

De la misma manera, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que, hasta la fecha, se han registrado cerca de 30 incendios en 13 municipios de 9 departamentos, siendo Vichada el más afectado con 1.000 hectáreas quemadas. El más reciente de estos incendios ocurrió en el páramo de Chingaza. Además, se espera que enero, febrero y marzo sean los meses con menos lluvias.

Informe técnico del Ideam, presentado el 17 de enero de 2025. - IDEAM

Publicidad

La pérdida causada de los incendios para la biodiversidad

Los incendios forestales no solo representan una amenaza para las comunidades humanas, sino también para la biodiversidad y los ecosistemas locales. La pérdida de hábitats naturales puede tener consecuencias devastadoras para la flora y fauna de las regiones afectadas. Además, estos incendios pueden acelerar la degradación del suelo y la pérdida de nutrientes esenciales, lo que dificulta la recuperación de los ecosistemas.

Un ejemplo de esto es el reciente incendio forestal en el Parque Nacional Natural Chingaza, que causó graves daños a la vegetación y a la fauna local. Este parque es hogar de numerosas especies endémicas y en peligro de extinción, lo que resalta la importancia de proteger estos espacios naturales.

(Lea también: Incendios forestales en Colombia han generado escasez de agua en varios municipios)

Alerta por la falta de bomberos en Colombia

La capitana Lourdes Peña, directora nacional de bomberos, explica el incumplimiento de la Ley 1575 de 2012 por parte de los alcaldes y gobernadores. Actualmente, la mayoría de los cuerpos de bomberos no han firmado contratos y no cuentan con las condiciones adecuadas para operar, ya que no disponen de los presupuestos necesarios para enfrentar las emergencias.

Actualmente, la mayoría de los cuerpos de bomberos no han firmado contratos y no cuentan con las condiciones adecuadas para operar los incendios. - Pexels

Publicidad

Según un informe reciente, varios departamentos del país no tienen convenio con los bomberos. En Cundinamarca, 33 de 116 cuerpos de bomberos están sin convenio; en Nariño, ninguno de los 60 cuerpos; en Meta, solo 1 de 25; en Tolima, ninguno de 45; y en Santander, solo 2 de 42. La capitana Peña señala que "algunos departamentos tienen la sobretasa recaudada, pero por diversas excusas no le giran el dinero a los cuerpos de bomberos".