Fuerte incendio en el mirador del Salto del Tequendama acabó con los negocios de tres familias

Un incendio consumió tres locales comerciales en la madrugada de este viernes 17 de enero de 2025, en el mirador del Salto del Tequendama, al suroriente de Bogotá.

Con cara de desesperanza y en medio de lágrimas, Ruby Aidé Aguilar, afectada por el incendio, observó entre una cortina de humo lo que quedó de su negocio incinerado.

La mujer dijo en el Ojo de la noche, de Noticias Caracol, que “yo dependo de este puesto, no tengo más ingresos. Nosotras tenemos dos negocios con mi mamá. Nos vimos afectadas, no sé qué fue lo que pasó. Ayúdennos, por favor. Lo que pasó fue algo terrible que no esperábamos”.

(Lea también: Incendio en Bogotá acabó con ocho viviendas: el fuego habría sido provocado por habitantes de calle)

Trabajo del Cuerpo de Bomberos de Soacha durante la emergencia - Noticias Caracol

Publicidad

"Dicen que alguien lo hizo de aposta": familiar de afectados por incendio

El fuego, que inició sobre las 3:00 de la mañana, según los afectados, consumió todo en tan solo minutos. Tres familias perdieron sus negocios.

“La verdad, dicen que alguien lo hizo de aposta. Lamentablemente, se presentó este incidente que afectó a tres familias”, indicó Johan Andrés Acosta, familiar de las víctimas.

Publicidad

Si bien el Cuerpo de Bomberos de Soacha llegó para controlar la conflagración, los primeros en atender la emergencia fueron los mismos vecinos de la comunidad.

Lo único que piden las familias afectadas es una mano solidaria. Ruby Aidé dijo que “mi número es 311 872 9341. Yo le agradezco a la persona que nos ayude, porque esto de parar un negocio no es fácil. No contamos con los recursos porque nosotros vivimos del día a día aquí”.

Así quedaron los negocios afectados - Noticias Caracol

Los cuerpos de emergencia y de bomberos terminaron de controlar el incendio que, por fortuna, no dejó heridos ni muertos.

El teniente Raúl Riobueno, comandante del Cuerpo de Bomberos de Soacha, explicó que se usó “una máquina extintora de reacción rápida con la que nos desplazamos. Además, tuvimos apoyo de la Cruz Roja”.

Publicidad

Por ahora, los afectados intentarán reconstruir sus negocios, los cuales quedaron destruidos en el paradero cercano a Bogotá.

(Lea también: Carlos Fernando Galán entregó reporte tras incendio en Chingaza: "Fue grande la afectación")