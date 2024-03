Apareció muerto pescador reportado como desaparecido en río Sogamoso

En horas de la mañana de este domingo, 17 de marzo, se confirmó el hallazgo del cuerpo de Yeferson Alejandro Otero,pescador que había sido reportado como desaparecido tras enredarse y caer en las aguas del río Sogamoso, en el municipio de Betulia.



Pescadores hallaron el cuerpo de la víctima

Dudwing Villamizar, del equipo de comunicaciones de la Defensa Civil, señaló que "en primeras horas del día de hoy, mientras los organismos de socorro organizaban la logística para iniciar una nueva jornada de búsqueda, pescadores lugareños encontraron el cuerpo de Alejandro sobre este afluente hídrico".

Después de 4 días de búsqueda fue encontrado el cuerpo de un joven identificado como Alejandro Otero, quien tropezó cuando desenredaba un pescado de un anzuelo y cayó a la quebrada La Putana que desemboca en el río Sogamoso. El cadáver fue encontrado cerca al puente Sogamoso. pic.twitter.com/ukuUAiCMvx — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 17, 2024

Agregó: "Expresamos nuestras sentidas condolencias a la familia de Alejandro y continuaremos dispuestos a apoyar a la comunidad en las labores de búsqueda y rescate".

El CTI de la Fiscalía se encargó de realizar la inspección técnica. De acuerdo con el medio local La Vanguardia, Yeferson Alejandro Otero vivía en el barrio Granada de Bucaramanga y pertenecía al club de Amigos de Pesca de Bucaramanga.



Junto con su esposa y otros fanáticos de la pesca deportiva, la víctima llegó al sector de Bocas de La Putana, lugar donde una quebrada desemboca con el río Sogamoso, en el municipio de Betulia.

Según muestra un video, el pescador había encontrado una dorada, pero se le dificultó sacarla del agua. Una mujer en la grabación se escucha gritando "¡él no sabe nadar! ¡Él no sabe nadar! ¡Él no sabe nadar!".

Publicidad

Integrantes del club trataron de auxiliarlo, pero no lo lograron.