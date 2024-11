Asesinato de Dr. Velásquez: confeso asesino del productor musical llegó a acuerdo con la Fiscalía

Julián Alberto Quintero, quien confesó haber perpetrado el asesinato del reconocido productor musical Daniel Velásquez (Dr. Velásquez ) y su novia, Sofía Riascos, llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación y ahora pagará 24 años de cárcel.

El crimen ocurrió en la madrugada del pasado 8 de junio de 2024. Según las investigaciones de las autoridades, el doble homicidio del artista y su novia, de 40 y 23 años, respectivamente, se dio después de una noche en la que departieron con varios amigos en Envigado, Antioquia.

Quintero, quien era mayordomo y tío de la expareja de Velázquez, confesó días después de los hechos que había asesinado al productor musical y a su actual novia con un arma de fuego, mientras las víctimas se encontraban descansando.



Rebaja de pena al confeso asesino de Dr. Velásquez

Según la revista Semana, Quintero logró una negociación con la Fiscalía para aceptar cargos y confesar que fue el responsable de disparar a sangre fría en contra de Velásquez y Riascos. Además, el confeso asesino presentará excusas públicas, un acto de perdón a las víctimas.

A cambio de ese reconocimiento de su responsabilidad, el ente acusador pactó una pena de 24 años de cárcel que tendría, además, los beneficios de ley, como descuentos de días en la cárcel y la libertad condicional, un hecho que para las víctimas de este proceso representa impunidad.

"Finiquitar el preacuerdo por la fiscal sin haber oído a la víctima, sin haberla citado para que por cualquier medio, ya sea virtual, presencial, etcétera, estuviera presente y se escuchara su opinión, compromete de manera seria la legalidad. Este acuerdo y todo porque los procesos abreviados, basados en los preacuerdos y en las negociaciones entre las partes involucradas, no son una expresión de una renuncia al poder punitivo del Estado”, indicó el abogado Santiago Tobón, representante de la familia de las víctimas, en una audiencia pública.

El juez del caso entendió los reclamos de las víctimas y ordenó a la Fiscalía socializar con las víctimas el acuerdo firmado con el procesado y luego agendar una nueva fecha para argumentar este documento. Además, se espera escuchar a las partes, incluidas las víctimas, las cuales, desde ya, advirtieron que se opondrán a la negociación.

"Se reconoce que con esta determinación, el procesado evita un mayor desgaste de la administración de justicia”, indicó la Fiscalía al exponer la negociación.



Así fue el asesinato de Dr. Velásquez

Los invitados a la casa del productor fueron el artista El Clooy, el DJ Daniel Burgos, el mánager Juan Camilo Toro. "Llegué a la casa de él como a las nueve y algo, él estaba en una llamada de negocios, nos reunimos para hablar, nos quedamos tomando y hablando, como lo hacíamos normalmente", señaló Carlos Valoyes (más conocido como El Clooy).

Cabe resaltar que el condominio de Dr. Velásquez está conformado por tres propiedades, cercanas entre ellas: la casa de recreo (en la que tenía su estudio), otra vivienda y su residencia, a donde se fue a descansar su pareja.

Pasada la medianoche, sus amigos abandonaron el condominio y Daniel Velásquez se quedó trabajando en su estudio, acompañado por Quintero, quien era su mayordomo y el tío de su expareja, con quien el productor tenía dos hijos.

"Era su mano derecha, era el mayordomo de la finca", aseguró Natalia Velásquez, hermana del paisa.

El informe de Medicina Legal detalla que el doble homicidio se dio de una manera bastante inusual, pues las dos víctimas estaban en lugares diferentes. Daniel Velásquez estaba en su estudio, mientras su novia Sofía Riascos estaba en su habitación, en la casa en la que también estaban dos hijos del productor y la niñera.

Máximo Duque, médico forense, explicó que Sofía Riascos tenía "un impacto de proyectil de arma de fuego" que entró por la parte superior de la mejilla izquierda y salió por la derecha, además de que el proyectil también atravesó su brazo derecho.

En el caso del Dr. Velásquez, él estaba en la casa de al lado, y según los detalles de Medicina Legal, también recibió un impacto de bala que entró por la nuca y salió por la mejilla derecha.

Tobón aseguró que con estos datos "se puede concluir que estaba indefenso, casi que no esperándose, no estaba en una riña, no estaba en una confrontación, estaba completamente desprevenido".