Asesinato del hijo del inspector de la Policía: testigo dice que escolta disparó unas diez veces

Siguen las dudas en torno alasesinato de Juan Felipe Rincón , hijo del inspector de la Policía Nacional, general William Rincón, ocurrido el domingo en el barrio Quiroga, en la localidad Rafael Uribe Uribe, sur de Bogotá.

Mientras el CTI de la Fiscalía analiza testimonios, cámaras e hipótesis, y no descarta teoría alguna, en las últimas horas se reveló un video que muestra la riña que se desató en ese sector de la capital colombiana. En la grabación, publicada por Noticias Caracol, se ve al joven de 21 años rodeado de varias personas y a su escolta apuntando un arma de fuego.

Blu Radio, por su parte, entrevistó a una mujer que al parecer estuvo en la gresca y fue testigo de los hechos. Según ella, "lo que pasó es que el hijo del general, al parecer, estaba hablando con dos menores de edad, una de 15 y una de 8 años. Un familiar de la menor de 8 años se dio cuenta de las conversaciones y lo que decidimos hacer fue citarlo al punto, en el Quiroga, para confrontarlo sobre los hechos y entregarlo a las autoridades".

De acuerdo con esa versión, se desató una pelea en la que el guardaespaldas de Rincón al parecer usó su arma de fuego. "Cuando él llegó, se generó una riña, una confusión, ya que el escolta lo que hizo fue empezar a amedrentarnos a todos con el arma. Empezó a dispararnos a todos. En medio de esa balacera, él hirió de gravedad al hijo del general".

Agregó la señora que "en medio de esa balacera resultaron dos personas gravemente heridas, las cuales ahorita están en el hospital y las están acusando por algo que no fue así. Lo único que yo deseo es que todo salga a la luz y que salga culpable el que realmente cometió esto, ya que la única persona que accionó el arma de fuego, porque soy testigo, fue el escolta".

Al menos dos personas armadas en la escena del crimen

En el video que se conoció este lunes, sin embargo, se ve que al menos otra de las personas empuñaba lo que parece ser un arma de fuego. Es decir, no solo el escolta estaría armado. La mujer entrevistada por Blu Radio, no obstante, insistió: "No teníamos armas de fuego, se le mostró al mismo escolta que eso era chatarra prácticamente y se le dijo a él que queríamos era llamar a la Policía. Y al mismo escolta se le dijo que el hijo del general estaba hablándose con una menor y lo único que le dijimos fue: 'espere a que llegue a la Policía y que se aclare todo'. Pero, en medio de todo, lo que a mí me dio a entender el escolta era que él quería sacar al muchacho de ahí y volarse".

Acorde con la versión de esta testigo, que tendrá que ser confirmada o desvirtuada por la justicia, el hijo del inspector de la Policía Nacional había intercambiado mensajes e imágenes inapropiadas con menores de edad y, por eso, pretendían atraparlo y entregarlo a las autoridades,

Así mismo, la mujer indicó que "el escolta estaba en un aparente estado de drogadicción, ya que no se coordinaba con los movimientos ni coordinaba la boca. A él se le dijo que no disparara, que esperara que llegara la Policía, pero él simplemente le decía al occiso que se fuera, mientras él nos estaba apuntando a todos y haciendo varios tiros. Yo conté, aproximadamente, diez tiros. Me hizo dos a mí, pero no me alcanzó a impactar. Otro de los tiros se lo hizo a un muchacho que tampoco tenía nada que ver y tampoco estaba armado, y se lo dio al abdomen, por el simple hecho de no dejar escapar al hijo del general. Y a la otra persona también le hizo los tiros porque tampoco quería dejarlo escapar"

Serán la Fiscalía y los jueces de la república quienes aclaren qué pasó en esa calle del barrio Quiroga y repartan culpas, y también absoluciones, en el extraño caso de la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector de la Policía Nacional.

