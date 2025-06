Así fue como se conocieron Miguel Uribe Turbay y su esposa María Claudia Tarazona

Tras el reciente atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, su esposa María Claudia Tarazona ha estado en el foco público por los mensajes en los que demuestra una esperanza irrevocable que inspira a otros simpatizantes a seguir elevando oraciones por la pronta recuperación del político. Aunque antes de la tragedia a la mujer se le había visto acompañándolo en múltiples eventos, esta mayormente había tratado de mantener un perfil bajo. Sin embargo, sus recientes muestras de fe se han vuelto un testimonio de como el amor puede prevalecer en circunstancias difíciles y ha capturado la atención de muchos colombianos.

Su historia de amor se remonta al año 2011, cuando María Claudia, quien es abogada, estaba buscando recursos para algunos proyectos de desarrollo social, especialmente uno enfocado en niños. Una amiga suya le manifestó conocer a la persona ideal para ello y fue ahí cuando entró en juego Miguel Uribe, quien para ese entonces estaba haciendo campaña para llegar al consejo de Bogotá.

Según contó la mujer en un video publicado en las redes del senador hace unos años, el político la invitó a formar parte de su campaña, pero al inicio ella no se mostró muy convencida. “Miguel me dijo ‘¿Por qué no me ayuda a organizar el tema de voluntarios en la campaña?’, y como es bien intenso me convenció”. Pasó un tiempo y empezaron a forjar una amistad que trascendió a un interés romántico.

En ese momento Tarazona estaba divorciada y como producto de su anterior matrimonio tuvo tres pequeñas niñas, María, Emilia e Isabella. En el video expresó que el ahora senador mostró una gran madurez al asumir la relación y paralelamente forjarse como concejal y opositor deGustavo Petro, quien ese año fungía como alcalde de la capital. "Empecé a descubrir una faceta de Miguel muy apasionante".

La pedida de mano



Al ver que las cosas entre ambos funcionaban muy bien y que estaban construyendo un gran equipo, Uribe Turbayle pidió matrimonio a María Claudia cuando este estaba terminado su periodo como concejal y la llevó al altar en 2016. "Me entregaron mis hijas. Íbamos las cuatro encontrándonos en un camino de la vida con Miguel, quien estaba parado al frente secándose las lágrimas", dijo Tarazona.

Más tarde, en 2019 le dieron la bienvenida a su primogénito Alejandro Uribe Tarazona. No obstante, en varias ocasiones el precandidato ha dejado ver que su amor por las niñas es como el de cualquier padre por su hija. De hecho, en una reciente entrevista explicó que su regalo más grande fue conocerla a ella y a sus hijas. "Ellas y mi hijo son mi motor para hacer buena política".

Lo que ha dicho Tarazona tras el atentado



Tras lo ocurrido la esposa de Miguel Uribe se ha mostrado muy agradecida por las muestras de cariño que ha recibido de la comunidad. Y es que en varias partes del territorio colombiano cientos de personas se han reunido para orar y hacer velatones por la salud del senador y para rechazar la violencia política de la que es víctima. En días previos, la mujer se refirió a su esposo en una rueda de prensa como "un guerrero" que "sigue luchando por su vida" y expresó que "el amor de cada uno de los colombianos y de todas sus manifestaciones, han sido la fuerza que le han dado a Miguel la batería para enfrentar los días mas difíciles y mas oscuros".

También manifestó indignación y rechazo por el hecho: "Ninguna familia colombiana, ninguna debería estar atravesando este momento que hoy no tiene nombre: no se llama dolor, no se llama horror, tristeza. No podemos bautizar este momento con ninguna palabra existente desde que la humanidad existió". Asimismo, pidió a la ciudadanía seguir manteniendo la esperanza y seguir extendiendo oraciones por su recuperacion.

