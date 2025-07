"La niña era mi vida. Fue su venganza": papá de bebé que habría sido asesinada por Silvana Torres

La madre de Silvana Torres fue quien halló a su hija y nieta desangrándose en el apartamento del barrio San Sebastián, en Manizales. Al abrir la puerta de la vivienda las encontró malheridas, gritó del shock de lo que veía. Sus vecinos ya habían notado también el llanto desesperado de la pequeña Antonella.

Fue ahí cuando las autoridades llegaron de manera diligente al lugar y, según se ve en los videos grabados por vecinos, uno de los hombres de organismos de socorro tomó a la niña de dos años en sus brazos y corrió hasta llegar a una ambulancia. Sin embargo, como informó el SES Hospital Universitario de Caldas, la menor falleció a los pocos minutos por las múltiples lesiones provocadas por arma cortopunzante.

Silvana Torres, en tanto, era trasladada también de urgencias por las heridas que, según la Policía, se habría infringido tras, al parecer, atacar a la pequeña. Sobre este caso, la Fiscalía presentó ante una juez penal de control de garantías a la mujer señalada de causarle la muerte a su hija.

“Unidades de la Policía Nacional atendieron el llamado de la comunidad, que alertó sobre ruido y gritos que provenían del inmueble. Al ingresar al lugar encontraron a la menor de edad con varias heridas y a la agresora con lesiones que se habría infringido”, señalaron desde la Fiscalía.

Las autoridades, durante las pesquisas en la escena del crimen, hallaron un arma cortopunzante, un celular y varias cartas escritas por la madre de la niña. Los contenidos de estos textos están siendo investigados y analizados. A Silvana Torres, además, le imputaron el delito de homicidio agravado; sin embargo, no aceptó cargos.



¿Qué dijo el papá de la niña?

En Manizales y otros puntos de Colombia han rechazado con vehemencia el crimen de la niña. El diario local La Patria habló con el padre de la menor y expareja de Silvana Torres, quien contó detalles de su relación y el dolor que siente luego de la tragedia.

Juan Camilo López señaló que su relación con Silvana fue “muy bonita y estable” en el comienzo de esta y la describió, en ese momento, como “una buena mujer o eso creía”. No obstante, contó que hubo discusiones y siguieron adelante, al punto que llegó la bebé cuando ella aún era menor de edad.

“Después ella quedó en embarazo de la niña y desde el primer mes estuve ahí, aún era estudiante, me iba o venía a pie del Sena solo para darle el dinero de los pasajes y para que ella comprara sus vitaminas en el embarazo. Estudiaba en la noche y aunque tenía amigos que me ayudaban con el transporte, había vendido mi moto para hacer el babyshower de mi hija, que fue espectacular", contó sobre la

llegada de la niña al medio de Manizales.

Meses después, López dijo que su relación empezó a tener altos y bajos, describiendo que a Silvana le gustaba estar en conflicto. Manifestó que había dificultades cuando él intentaba sacar a la niña para que lo acompañara a visitar a sus familiares.

“Me decía cosas hirientes, me presumía los manes con los que hablaba y que la iban a recoger, trataba de incomodarme siempre”, añadió López sobre lo que pasaba tras la ruptura de la relación.

Además de las ofensas, el padre de Antonella dijo que, pese a esas situaciones, Silvana actuaba de manera posesiva con él. "Me decía que solo era suyo, pero también me decía que no me amaba y no sentía nada por mí. Ella sabía que lo único que me mataría en vida era mi hija y lo hizo”, lamentó.

Sobre lo que espera en el caso contra Silvana, López anotó que busca justicia y que sus sentimientos no son de odio sino de tristeza. “Hay mucha gente sufriendo por esto, como la familia de ella y la mía”, aseguró.

Finalmente, dijo que Silvana Torres acabó con la vida de la niña por hacerle daño a él: “La niña era mi vida, yo la amaba con mi corazón y esa fue su venganza”.

