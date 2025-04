A mujer le robaron su perro enfrente de un D1: ladrones la extorsionan con grandes sumas de dinero

El pasado viernes 4 de abril, la vida de Luz Dary Beltrán y su familia cambió drásticamente al ser víctima del robo de su mascota. Como lo suele hacer todos los días, Luz Dary ese viernes salió a pasear a su perro Roco, un animal de compañía que ha estado con ellos durante más de una década. Sin embargo, ese día, mientras hacía una breve parada para comprar algunos productos en un D1 , ubicado en el barrio Lijacá, en el norte de Bogotá, su mascota desapareció sin dejar rastro.

"Yo salí a pasear a mi perro como siempre lo hago, pero no me demoré nada. Cuando ya iba a pagar, me volteé y mi perro no estaba; es más, yo deje mi mercado y todo tirado", contó entre lágrimas la propietaria del canino, quien desde entonces ha empapelado el sector con carteles que llevan la fotografía del animal y datos de contacto. Desde ese momento la situación para la familia empeoró, pues ahora los delincuentes piden grandes sumas por devolver a Roco.

La familia está siendo extorsionada por delincuentes

Roco es un perro de 13 años que está ciego y que apenas puede caminar, por lo que requiere cuidados especiales, debido a su avanzada edad. De acuerdo con lo dicho por Luz Dary a Noticias Caracol en vivo , "el perro ya tiene un ojo totalmente blanco y el otro está a más de la mitad, él no ve, él se tropieza con todo, él no camina. Justamente en el video se ve que lo arrastran porque él no camina", explicó la mujer.

A mujer le robaron su perro enfrente de un D1 - Noticias Caracol

Desde lo ocurrido con Roco, la familia comenzó a recibir llamadas extorsivas en las que desconocidos exigen dinero a cambio de devolver al perro, exigiéndole $500.000 y $900.000 por devolverle al animal sano y salvo. Luz Dary explica que "es el mismo tipo que me llama, anoche me llamó, me pidió plata, pero yo lo insulté y no me volvió a llamar", denunció la mujer, quien asegura que ninguno de los supuestos captores ha podido demostrar que realmente tienen al animal.



Los ladrones quedaron en video cuando raptaban al perro

En cámaras de seguridad quedó el momento exacto en el cual los delincuentes arrastran al canino mientras Luz Dary se encuentra haciendo sus respectivas compras en un D1 de su barrio. Estas imágenes, donde se expone a los delincuentes, fueron usadas también para el cartel donde se da a conocer el robo de Roco en el norte de la capital. En la grabación se puede ver a uno de los ladrones mirar al interior del supermercado y luego llevarse al perro con la correa sin que el animal pueda caminar o defenderse por sus condiciones. En un video externo al local, se ve que el ladrón se lleva al perro a rastras sin dejar rastro alguno.

Los ladrones quedaron en video cuando raptaban al perro Noticias Caracol

Publicidad

El caso ha sido reportado ante las autoridades, pero hasta el momento no se ha dado a conocer ninguna acción concreta por parte de la Policía para dar con el paradero del perro ni de los responsables del robo y la extorsión. Mientras tanto, Luz Dary y su familia han gastado todos sus recursos denunciando ante los medios el robo y colocando cárteles que ayuden a ubicar a su mascota, en un intento por encontrar alguna pista que conduzca a Roco. Las autoridades aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.