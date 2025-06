Adolescente de 13 años fue herido con arma blanca por un compañero colegio en el sur Bogotá

Un fuerte hecho de violencia se registró en la localidad de San Cristóbal, al suroriente de Bogotá. Un menor de 13 años fue víctima de un brutal ataque con arma blanca por parte de un compañero de colegio de 16 años. De acuerdo con lo que explicó uno de sus familiares en entrevista con Citytv, el incidente ocurrió a las afueras del centro educativo Manuelita Sáenz, institución a la que ambos adolescentes asistían. El hecho se registró el pasado lunes, 9 de junio, y causó graves afectaciones de salud en el implicado.

El menor recibió cinco puñaladas

Las primeras versiones apuntan que el incidente entre los dos menores se originó tras un desacuerdo que tuvieron en la cafetería del plantel educativo días previos al ataque. "El chico agresor le dice que no lo quiere ver en el colegio. Entonces se van a los golpes dentro de la cafetería del colegio, pero el colegio presenció la pelea e hicieron citación de ambas partes", expresó una familiar de la víctima al medio mencionado. Sin embargo, las medidas tomadas no fueron suficientes y la pelea se extendió hasta el día lunes, cuando el agresor esperó a su víctima a las afueras del colegio y, sin mediar palabra, sacó un arma blanca que tenía oculta en su uniforme escolar y lo agredió en repetidas ocasiones.

"Y él por detrás saca un puñal dentro de su uniforme del colegio y le propina la primera puñalada en la espalda. Se acerca con él, lo somete casi llegando al suelo y le termina de propinar las otras cuatro puñaladas". El joven tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para recibir apoyo médico, actualmente se encuentra hospitalizado y como resultado del violento ataque terminó con un pulmón perforado.

Familiares consideran que el colegio no actuó bien frente a las señales de alerta

La familia de la víctima no solo mostró indignación por lo ocurrido, sino también manifestó inconformidad con los protocolos manejados por la institución, consideran que las directivas del colegio de no actuaron de forma correcta frente a las señales de alerta que se evidenciaron en los adolescentes. "Es indignante que porque un rose de miradas tengamos que llegar a estos extremos. Segundo, que no tengamos la calidad humana de ver un menor de edad desangrándose y hagamos de cuenta como si nada", dijo la mujer en la entrevista, quien por cuestiones de seguridad prefirió mantenerse en el anonimato.

Asimismo, resaltó la importancia de reforzar la seguridad en las instituciones y regular el consumo y venta de sustancias alucinógenas, problema que, según ella, ha venido aumentando. Respecto al joven agresor, indicó que no lo culpa solamente a él , dado que este tipo de actos podrían poner de manifiesto fallas en la formación que está recibiendo en su propio hogar.

De acuerdo con lo que dijo el medio, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fiscalía General de la Nación ya asumieron la investigación del caso y el menor señalado como responsable fue aprehendido por la Policía y puesto a disposición de las autoridades competentes. De igual manera, señaló que la Secretaría Distrital de Educación emitió un comunicado en el que aseguró que ya se encuentra adelantando acciones pertinentes para esclarecer los hechos.

