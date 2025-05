Por robarle el celular, joven de 21 años fue asesinada en San Cristóbal, sur de Bogotá

La inseguridad en Bogotá apagó la vida de una joven de 21 años, identificada como Alejandra Lozano. Los hechos ocurrieron el último fin de semana en el barrio Villa del Cerro, localidad de San Cristóbal, sur de la capital de Colombia. La familia de la víctima exige justicia en este caso y que el asesinato de Alejandra no quede en la impunidad.

La joven se dedicaba al oficio de manicurista y, desde su casa, creó un emprendimiento que ya contaba con algunos clientes. El domingo 25 de mayo, sobre las 6:00 de la mañana, la vida de Alejandra fue apagada, al parecer, por un ladrón que la apuñaló para quitarle el celular.

Su papá, quien vive fuera de Colombia, tuvo que viajar al país de urgencia para poder despedir a su hija y contó detalles de lo que le pudo haber sucedido a Alejandra antes de que le quitaran la vida y cómo luchó para sobrevivir, pero, lamentablemente, murió.

“Mi hija se fue el día anterior a quedarse donde su novio, que vive en el barrio Villa del Cerro, cerca de La Victoria, donde ella vivía con su mamá. Su hermano menor y yo estábamos fuera del país. Lo que me cuentan es que ella salió de la casa de su pareja hacia las 6:50 a. m. para hacer unas diligencias con unos amigos” dijo Andrés Lozano, papá de Alejandra Lozano, en el diario Q’hubo.

Según el medio citado, un video de cámaras de seguridad mostraron a Alejandra caminando por la zona minutos antes de ser atacada. “Lo que dicen las personas es que había un paletero dando vía, porque esa zona está en construcción, y también un taxista, que contó que la vio tambalearse. Pensó que estaba ebria, pero cuando la pasó, vio por el retrovisor que se cayó. Se devolvió a auxiliarla. El novio de ella dice que alcanzó a llamarlo y le dijo que la habían apuñalado para robarle el celular. Como él vive cerca, llegó rápidamente. Al poco tiempo la Policía hizo presencia y la llevaron en el taxi hasta el Hospital de La Victoria”, manifestó Andrés Lozano.

Alejandra Lozano murió de un infarto

Después de que Alejandra fue llevada al Hospital de La Victoria, los médicos intentaron salvarle la vida. Ella llegó con signos vitales al centro médico, pero tuvo complicaciones de salud y terminó perdiendo la vida. “Ella llegó infartada al hospital; la ingresaron a cirugía y durante el procedimiento tuvo tres infartos más. Yo creo que luchó por su vida, pero cuando salió de cirugía y la pasaron a la UCI, se infartó de nuevo. Intentaron reanimarla, pero lamentablemente falleció”, narró el papá de la víctima en Q’hubo.

Alejandra, luego del ataque, alcanzó a llamar a su pareja sentimental para decirle lo que había pasado, por lo que las autoridades están investigando este caso como un homicidio en medio de un intento de hurto. “Todo está en investigación. Estamos haciendo los trámites en Medicina Legal para que nos entreguen el cuerpo. No hemos podido averiguar mucho. Se supone que fue un robo, pero ella tenía todas sus pertenencias. Entonces la hipótesis es que el presunto ladrón la apuñaló, se asustó y huyó. Pero para mí no tiene lógica, porque los ladrones acá no se detienen, se llevan lo de valor sin importar la vida de la gente”, sostuvo Andrés Lozano.

