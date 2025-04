Asesinato de Juan Felipe Rincón: menor implicada revela prueba clave que impactaría el caso

Nuevos detalles se conocieron sobre el caso de Juan Felipe Rincón , joven que fue asesinado en el sur de Bogotá el 24 de noviembre de 2024. Y es que la menor de edad con quien el fallecido habría concretado una cita salió en un video diciendo que a Juan Felipe lo pensaban extorsionar y que ella también fue víctima de la banda de extorsionistas.

Además, la joven involucrada en este caso manifestó que está dispuesta a declarar sobre cómo a Juan Felipe lo iban a extorsionar. pero bajo medidas de protección para ella y sus familiares.

En dicha grabación, la menor de edad dijo: “Buenos días, este video yo lo hago con causa de explicar lo que pasó el 24 de noviembre. Yo fui víctima de una banda de extorsionistas, al igual que Felipe. Yo no lo conocía, me dejé engañar, me dejé lavar la cabeza por ellos. Ellos planeaban extorsionarlo, yo nunca lo supe sino hasta el final de todo esto”.

Agregó que “yo estoy dispuesta a hablar a cambio de protección para mí y para mi familia. Estoy dispuesta a declarar todo en contra de ellos. Yo sé en dónde viven, en qué trabajan, qué es lo que hacen y los conozco muy bien. Entonces, yo puedo ser de gran ayuda si ustedes también me ayudan a mí. Yo pido protección a cambio, no solo para mí, sino para mi familia”.

El trágico incidente ocurrió cuando el joven llegó a un barrio para encontrarse con una menor de 15 años, con quien había estado en contacto a través de redes sociales. Al llegar, fue interceptado por un grupo que se identificó como familiares de la menor, quienes lo agredieron e intimidaron con un arma. Ante esta situación, el escolta del joven reaccionó. Durante la huida y en medio de los disparos, Felipe Rincón cayó al suelo tras recibir un impacto de bala que atravesó su corazón y pulmones. La bala salió de su cuerpo y nunca fue encontrada.

El general (r) William Rincón, padre del joven, afirmó en Noticias Caracol que la adolescente habría manipulado a su hijo con el propósito de que sus familiares, supuestos integrantes de una banda criminal liderada por Katherine Sotelo, intentaran extorsionarlo.

"Existió un entrampamiento para extorsionarlo": abogado de la familia Rincón

Juan Felipe Criollo, abogado de la familia Rincón, dijo en Noticias Caracol que el pasado 23 de diciembre “se reafirma esta tesis por parte de una de las menores involucradas en las que manifiesta dos situaciones puntuales: una, que efectivamente existió un plan de entrampamiento en contra del joven Juan Felipe Rincón con el propósito de extorsionarlo y la segunda unas disculpas al padre del joven Rincón por un sentimiento de vergüenza y culpa por la situación que acaecía”.

CAMILO ROJAS

PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co