¿Buscando que hacer en Bogotá este domingo? Festival Macarenazo tendrá entrada libre: actividades

El barrio La Macarena, uno de los más tradicionales del centro de Bogotá, tendrá una nueva edición del Festival Macarenazo, que se realizará el domingo 13 de septiembre con actividades culturales, música, gastronomía y emprendimientos locales, en su versión número 12. De acuerdo con la programación, este festival nació como una iniciativa "por la apropiación positiva del espacio público, el fortalecimiento de la economía barrial y la construcción de tejido social, convirtiendo las calles de La Macarena en un lugar de encuentro para residentes, comerciantes, artistas, emprendedores y visitantes".



Hora y lugar exacto del Festival Macarenazo 2026 en Bogotá

La jornada se llevará a cabo entre las 11:00 a. m. y las 6:00 p. m. en la carrera 4A, entre calles 26B y 30, en el barrio La Macarena, en Bogotá. La entrada será gratuita y la programación estará dirigida a diferentes públicos, entre ellos familias, jóvenes, adultos mayores y personas que quieran recorrer el sector junto a sus mascotas. Desde 2015, el evento ha buscado convertir las calles de La Macarena en espacios para la participación y el encuentro ciudadano.

En esta edición, la programación incluirá música, arte y actividades culturales, además de una oferta de gastronomía y emprendimientos locales. De esta manera, quienes asistan podrán recorrer el sector mientras conocen productos y propuestas desarrolladas por comerciantes y emprendedores vinculados al barrio. "El público podrá disfrutar de una programación cultural y artística para toda la familia, acompañada por la oferta gastronómica y comercial de uno de los sectores con mayor riqueza cultural y creativa de Bogotá", indicó la organización.



Para esta edición, bajo el lema "Retorno a la Memoria y Futuro de Barrio", el festival se enfoca en la economía barrial y en el trabajo de artesanos, artistas, cocineros, diseñadores, emprendedores y creadores de La Macarena y de otros sectores de Bogotá. "El Festival Macarenazo nació en el corazón de La Macarena con un propósito: fortalecer el encuentro, apoyar el talento local y demostrar que los barrios son el alma de Bogotá. Hoy, en nuestro 12 Festival Macarenazo, ese sueño sigue creciendo", agregó el festival.



¿Qué habrá en el Festival Macarenazo 2026?

La programación del Festival Macarenazo contempla actividades para distintos públicos durante las siete horas de la jornada. La música y las expresiones artísticas harán parte de la agenda, junto con espacios relacionados con la cultura y la vida comunitaria. Asistentes podrán encontrar la oferta de establecimientos y emprendimientos gastronómicos del sector y la participación de emprendimientos locales. De acuerdo con la información del Festival, desde que comenzó el proceso en 2015, más de 1.210 emprendimientos artesanales y gastronómicos han sido visibilizados y apoyados a través de esta iniciativa. Esta es la programación del festival:



Tarima Festival Macarenazo

Carrera 4A con calle 26D



11:30 a. m.: Coro San Bartolomé.

12:00 m.: Fashion Show Macarena Moda y Bohemia.

12:45 p. m.: La Maca Remata – Stand-up Comedy.

1:40 p. m.: MSH.

2:30 p. m.: Sr. Galeón.

3:20 p. m.: DJ Polynesia.

4:00 p. m.: Banda Filarmónica Juvenil.

4:45 p. m.: DJ Polynesia.

Carrera 4A entre calles 26B y 29

3:00 p. m.: Batucada Barbukana.

Carpa 11:11 Lomitos

Carrera 4A con calle 26B



12:30 m.: Stand-up Comedy – Edwin Garzón.

3:45 p. m. a 6:00 p. m.: Revere DJ.

Carpa Tapas Macarena

Carrera 4A con calle 26B



3:30 p. m.: Show de flamenco.

Carpa Sandwich Taller

Carrera 4A con calle 27



3:30 p. m.: Café Cacao Session.

5:00 p. m.: Habana Abierta Banda.

Carpa Parvus

Carrera 4A con calle 26B



11:00 a. m. a 1:30 p. m.: DJ Aguardiente Mil Demonios.

1:30 p. m. a 3:00 p. m.: La Nena Magdalena.

3:00 p. m. a 6:00 p. m.: DJ Oaelvo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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