Cuántos salarios mínimos cuesta el iPhone Duo: precio del iPhone 18 Pro y 18 Pro Max

La nueva generación de teléfonos de Apple ya es oficial. Durante el evento “Surprise and Shine”, la compañía presentó el esperado iPhone Duo, su primer celular plegable, junto con los nuevos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Además de las novedades técnicas, una de las preguntas que más interesa en Colombia es cuánto representan estos equipos en términos de salarios mínimos. De acuerdo con los precios anunciados por Apple, el iPhone 18 Pro tiene un valor inicial de US$1.199, mientras que el iPhone 18 Pro Max parte de US$1.299. Por su parte, el nuevo iPhone Duo llega al mercado como el modelo más costoso de la marca con un precio desde US$1.999.



Tomando como referencia una tasa de cambio cercana a los $3.100 por dólar observada durante septiembre de 2026, el precio base del iPhone 18 Pro equivale aproximadamente a $3,72 millones de pesos colombianos, mientras que el iPhone 18 Pro Max alcanza unos $4,03 millones. Los valores pueden variar dependiendo de impuestos, costos de importación y la tasa de cambio vigente cuando los dispositivos lleguen oficialmente a distribuidores colombianos.

Sin embargo, estas conversiones permiten dimensionar el tamaño de la inversión que representan los nuevos teléfonos premium de la compañía. En el caso del plegable iPhone Duo, el precio de entrada de US$1.999 equivale a cerca de $6,2 millones de pesos colombianos bajo la misma tasa de cambio. Esto lo convierte en uno de los dispositivos más costosos jamás lanzados por la empresa para consumidores masivos.

#Mundo | Apple presentó hoy el IPhone Duo, su primer celular plegable que marca una nueva etapa en la compañía. Estos son los detalles



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¿Cuántos salarios mínimos cuestan el iPhone Duo, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max?

Para hacer la comparación, se toma como referencia el salario mínimo mensual vigente en Colombia durante 2026, fijado en $1.750.905. Con esa base, un trabajador que gane un salario mínimo necesitaría destinar aproximadamente:



2,12 salarios mínimos para comprar un iPhone 18 Pro de 256 GB.

2,30 salarios mínimos para adquirir un iPhone 18 Pro Max de 256 GB.

3,54 salarios mínimos para acceder al nuevo iPhone Duo plegable.

La comparación deja ver que el iPhone Duo se ubica claramente en la categoría ultra premium. Incluso para usuarios acostumbrados a la gama alta de Apple, el salto de precio frente al iPhone 18 Pro Max es considerable. Mientras el modelo Pro Max supera ligeramente los cuatro millones de pesos, el plegable se acerca a los seis millones y medio de pesos al cambio actual. Además, estas cifras corresponden únicamente a las versiones básicas de almacenamiento. Los modelos superiores con capacidades de 512 GB, 1 TB o incluso 2 TB pueden elevar significativamente la inversión final.



¿Cuántos salarios mínimos se necesitan para comprar el iPhone 18 Pro y 18 Pro Max? - Macworld

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El iPhone Duo, la gran apuesta de Apple para 2026

El verdadero protagonista del Apple Event fue el iPhone Duo, el primer smartphone plegable de la historia de Apple. El dispositivo cuenta con una pantalla exterior de 5,4 pulgadas y una pantalla interna desplegable de 7,6 pulgadas, un formato similar al de los plegables tipo libro que han popularizado otros fabricantes en los últimos años.

Según lo mostrado en la presentación, el equipo incorpora el procesador A20 Pro, estructura de titanio y funciones de multitarea que permiten trabajar con dos aplicaciones simultáneamente. La empresa también destacó que se trata del iPhone más delgado que ha fabricado cuando se encuentra abierto. Por su parte, los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max llegaron con mejoras enfocadas en rendimiento y fotografía. Ambos estrenan el chip A20 Pro fabricado en proceso de 2 nanómetros, una nueva cámara principal con apertura variable y baterías de mayor capacidad respecto a la generación anterior.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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