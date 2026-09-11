¿Qué provocó accidente del Sitp que resultó volcado en Ciudad Bolívar? TransMilenio se pronunció

Un accidente de tránsito ocurrió durante la noche del jueves 10 de septiembre en uno de los puntos de conexión vial del sur de Bogotá. Un bus zonal del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) y dos motocicletas estuvieron involucrados en una colisión que terminó con el vehículo de transporte público volcado y dejó a tres personas con lesiones. El hecho se presentó en inmediaciones de la avenida Boyacá con calle 62 sur, en el sector de Ciudad Bolívar.

La situación obligó al cierre temporal de la intersección y generó congestión mientras organismos de emergencia adelantaban la atención de los afectados y se realizaban las labores para retirar los vehículos de la zona. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el conductor del bus resultó ileso. Las personas que se movilizaban en las motocicletas, en cambio, tuvieron que ser trasladadas a un centro médico para recibir atención.



¿Qué pasó en el accidente de la avenida Boyacá?

Según el reporte de las autoridades, el bus de servicio público se desplazaba por la calle 64B sur con dirección a la avenida Boyacá para continuar su recorrido hacia el sur. En ese momento, dos motocicletas se encontraban detenidas en el sector, a la espera del cambio del semáforo. Cuando la señal habilitó el paso, los conductores de las motos comenzaron a avanzar.

#Bogotá | ¿Quién supervisa los mantenimientos de los buses del SITP? Dos accidentes encendieron las alarmas tras estos hechos. Le contamos.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉 https://t.co/Qn3x1ZMSXQ pic.twitter.com/653rvLOHbQ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 11, 2026

Y fue en medio de esa maniobra que el conductor del bus habría perdido el control del vehículo y no habría logrado detenerlo a tiempo. El automotor terminó impactando a las dos motocicletas. Autoridades hablan de una posible falla en los frenos del vehículo. TransMilenio, sin embargo, manifestó que no cuenta con información concluyente sobre las causas del choque ni sobre las circunstancias que llevaron al bus a terminar volcado.



De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el choque dejó tres personas lesionadas. Una de ellas fue una mujer de 25 años que conducía una de las motocicletas involucradas. De acuerdo con el reporte, presentó politraumatismos. El conductor de la segunda motocicleta, de 23 años, sufrió lesiones en ambos miembros inferiores. Además, una mujer de 28 años que viajaba como acompañante en esa motocicleta presentó un trauma lumbar. Los tres ocupantes de las motos fueron trasladados a la Clínica Medical de Kennedy para continuar con la valoración médica.



TransMilenio confirmó que un bus zonal estuvo involucrado

Tras conocer el accidente, TransMilenio se pronunció sobre lo ocurrido y confirmó que uno de los vehículos de su operación zonal estuvo involucrado en el siniestro. La entidad indicó que, una vez recibió el reporte, puso en marcha los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Al lugar fueron enviadas ambulancias y acudieron las autoridades encargadas de atender la emergencia. "Una vez reportado el siniestro, activamos los protocolos de atención", señaló TransMilenio en su comunicación oficial.



La entidad también expresó su solidaridad con las personas que fueron valoradas después del accidente y explicó que se coordinaron las acciones necesarias para atender la situación. "Lamentamos el suceso en el que un bus de TransMiZonal resultó involucrado y enviamos un mensaje de solidaridad a las personas que resultaron valoradas en medio del hecho", indicó la empresa. TransMilenio señaló que tampoco tiene claridad sobre las causas que provocaron el volcamiento del vehículo y reiteró que serán las autoridades competentes las encargadas de establecer qué ocurrió. "Los hechos que provocaron la novedad son materia de investigación por parte de las autoridades competentes".

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL