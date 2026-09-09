¿Está buscando trabajo en Bogotá? Hay más de 1.400 vacantes y algunas no exigen experiencia

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo, tiene habilitadas 1.452 oportunidades laborales en diferentes áreas y contempla opciones tanto para quienes cuentan con experiencia laboral como para quienes están buscando su primera oportunidad. Las ofertas estarán disponibles para postulación hasta el 12 de septiembre de 2026, según las condiciones establecidas para cada vacante.



¿Qué empleos están disponibles en Bogotá?

La oferta incluye cargos relacionados con sectores como servicios, salud, construcción, logística, comercio, mantenimiento, restaurantes, labores operativas y áreas administrativas. Estas son algunas de las ofertas:



Auxiliar de servicio al cliente.

Analista administrativo.

Auxiliar de enfermería.

Conductora C2.

Operario(a) de cultivo

Asistente de restaurante.

Auxiliar eléctrica (o).

Oficial hidráulica (o).

Técnico(a) electricista.

Técnico(a) de redes contra incendio.

Auxiliar de bodega.

Operador(a) logístico(a).

Asesor(a) comercial.

Ayudante de obra.

Oficial de estructura metálica.

Instalador(a) drywall.

Oficial de enchape.

Cadenero(a).

Médica (o) general.

Bacterióloga (o).

Profesional de atención al donante.

Analista de nómina.

Mecánica (o).

Ejecutivo(a) comercial.

Técnico(a) electromecánico(a).

Auxiliar de laboratorio.

Auxiliar de patología.

Mensajero(a) motorizado(a).

Mesero(a).

Auxiliar de cocina.

Jardinero(a).

Agente de servicios funerarios.

Guarda de seguridad.

Auxiliar de servicios generales.

Auxiliar de información logística.

Las personas interesadas deben realizar primero el registro en el Servicio Público de Empleo y completar la información correspondiente a su hoja de vida. Después de ingresar sus datos, los candidatos podrán consultar las vacantes que correspondan a su perfil y efectuar la postulación a aquellas que sean de su interés. Es importante revisar antes de aplicar los requisitos particulares de cada cargo, debido a que pueden variar según la empresa, el puesto, la experiencia requerida, el nivel educativo y otras condiciones establecidas en la oferta. La inscripción y actualización de la hoja de vida también permite que el perfil pueda ser tenido en cuenta para otras oportunidades disponibles a través de la estrategia.



Vacantes para jóvenes y personas mayores de 50 años

Uno de los aspectos de esta convocatoria es que una parte importante de los puestos está dirigida a grupos que pueden enfrentar mayores dificultades para ingresar o regresar al mercado laboral. De las 1.452 oportunidades disponibles, 1.239 están dirigidas a jóvenes entre los 18 y los 28 años. Esto representa una alternativa para quienes buscan comenzar su trayectoria laboral, adquirir experiencia o encontrar una nueva oportunidad después de finalizar sus estudios. La oferta también incluye 203 vacantes para personas mayores de 50 años. Adicionalmente, hay 10 puestos destinados a personas con discapacidad.

Además, no todas las vacantes exigen una trayectoria laboral extensa. De acuerdo con la información de la convocatoria, 591 puestos están disponibles para personas sin experiencia. Este punto puede ser de interés para jóvenes, recién graduados y ciudadanos que están intentando incorporarse por primera vez al mercado laboral formal. Al mismo tiempo, la oferta contempla 388 vacantes para profesionales, por lo que también existen opciones para personas que cuentan con formación universitaria y buscan oportunidades relacionadas con sus conocimientos.

Las personas interesadas deben realizar primero el registro en el Servicio Público de Empleo y completar la información correspondiente a su hoja de vida. Sin embargo, quienes necesiten ayuda para realizar el proceso pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12. La atención presencial se presta de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. En este espacio los ciudadanos pueden recibir orientación para registrar su hoja de vida, revisar aspectos de su perfil laboral y conocer herramientas para afrontar procesos de selección.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL