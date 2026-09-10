Polémica por los 300 combos de hamburguesa que llegaron al Buen Pastor: ¿qué se sabe del caso?

Las imágenes que registraron el ingreso a la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, de varios centenares de combos de hamburguesa que provenían de una marca internacionalmente reconocida en la segunda semana de septiembre generaron varios interrogantes entre los ciudadanos, que cuestionaron el ingreso de estos alimentos al centro penal, quién autorizó la entrada y el propósito detrás de esto. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se pronunció sobre el hecho.

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Aunque inicialmente se pensaba que fueron 120 combos, más adelante la cifra creció a 300 cuando empezó a conocerse información oficial. Los responsables de admitir el ingreso fueron la directora de la cárcel, Lina María Castillo, y la capitán y comandante de vigilancia, Elizabeth Vergara. El ingreso de las hamburguesas fue paulatino: el lunes entraron 112, 67 el martes y 123 el miércoles.

¿Qué responde el Inpec?

El Instituto precisó que el ingreso de las hamburguesas fue en el marco de una actividad programada y realizada por la fundación “Dios tras las rejas”, que incluía a hijos y familiares de las personas privadas de la libertad en el centro. El evento fue autorizado, efectivamente, por la directora Castillo, según el comunicado. “Estas actividades contribuyen al fortalecimiento de los vínculos familiares, y se realizan con el apoyo de las redes sociales de voluntariado, quienes organizan y adelantan este tipo de programas en diferentes establecimientos penitenciarios y carcelarios”, detalla el documento.

Los encuentros a los que se refiere el Inpec fueron programados los días 7, 8 y 9 de septiembre. Por eso, se solicitó el ingreso de “material pedagógico, biblias, juguetes para los niños y alimentos (hamburguesas)”.



De todas formas, el Inpec anunció que desde la dirección general se dio la orden de reforzar controles y medidas de seguridad en el marco de las nuevas políticas del presidente Abelardo de la Espriella. “La instrucción es clara, no se autoriza bajo ningún contexto cualquier exceso, irregularidad y actividad que no esté amparada por las normas”.

María Paula Rodríguez Rozo

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