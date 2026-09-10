Video | Mujer en Bogotá abandonó a bebé de un año frente a la puerta de una casa

Las autoridades en Bogotá reportaron este jueves que una mujer abandonó a un niño de un año frente a una vivienda en el barrio Catalina, localidad de Kennedy. Un vecino del sector fue quien llamó a la Policía y cuando los uniformados llegaron al lugar para atender la situación se encontraron con el bebé junto a una maleta que llevaba algunos elementos para el cuidado del menor, además de unos juguetes. En cámaras de seguridad quedó grabada la mujer que llevaba al pequeño en brazos previo a dejarlo en la puerta de una de las casas.

El bebé fue dejado junto a una maleta con juguetes

El teniente coronel Manuel Ricardo Saavedra, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales, dio detalles del rescate del menor: “En horas de la madrugada, una vez más, la Policía Nacional rescata a un bebé de aproximadamente un año de edad, quien fue abandonado frente a una vivienda en el barrio Catalina de la localidad de Kennedy . Un residente del sector escuchó unos golpes en la puerta de su casa y al verificar lo que estaba ocurriendo encontró un bebé dormido en la intemperie, acompañado únicamente de una maleta con algunos elementos para su cuidado y juguetes”.



Agregó el teniente coronel que, “de inmediato, nuestros policías acudieron al lugar, protegieron al niño y activaron la ruta de atención correspondiente. A través de labores de vecindario y la revisión de cámaras de seguridad, se logró establecer que horas antes una mujer se encontraba en compañía del menor. Este material está siendo analizado para determinar el grado de responsabilidad de esta mujer frente a estos hechos”.

Por último, el teniente coronel sostuvo que “lo más importante en este momento es que el menor se encuentra bajo la protección del Instituto Bienestar Familiar, donde se adelanta un proceso de restablecimiento de derechos. Desde la Policía Nacional hacemos un llamado a padres de familia y cuidadores: nuestros niños necesitan acompañamiento y cuidado permanente. Asimismo, invitar a la comunidad a que ante cualquier situación que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes puedan comunicarse inmediatamente a la línea 123 o a la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.



Una mujer abandonó a un niño de un año frente a una vivienda ubicada en el barrio Catalina, en la localidad de Kennedy. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y la situación fue alertada por un residente del sector. La Policía encontró al menor acompañado de una maleta… pic.twitter.com/DgzczGbhvB — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 10, 2026

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¿Cómo denunciar el abandono de un menor?

En Colombia, cualquier persona que tenga conocimiento de un posible caso de abandono de un menor de edad puede presentar una denuncia ante las autoridades competentes para garantizar la protección inmediata del niño, niña o adolescente. El abandono infantil es considerado una vulneración grave de los derechos de los menores y requiere una respuesta rápida por parte del Estado.

Cuando una persona advierte que un menor ha sido dejado solo, desprotegido o en condiciones que ponen en riesgo su integridad física o emocional, debe comunicarse de inmediato con la Policía Nacional a través de la línea de emergencia 123. También puede acudir a la comisaría de familia más cercana, a una sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o a la Personería Municipal para reportar la situación.

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Al momento de realizar la denuncia, es importante proporcionar la mayor cantidad de información posible, como la ubicación del menor, las circunstancias en las que fue hallado, una descripción de las personas involucradas y cualquier evidencia disponible, como fotografías, videos o testimonios de testigos. Sin embargo, la falta de pruebas no impide presentar el reporte.

Una vez recibida la denuncia, las autoridades activan las rutas de atención para verificar las condiciones del menor y adoptar medidas de protección urgentes. El ICBF puede ordenar el restablecimiento de derechos, brindar atención psicosocial y, en casos necesarios, ubicar temporalmente al menor en un entorno seguro mientras se adelantan las investigaciones.

Las denuncias pueden realizarse de manera presencial o por canales telefónicos y virtuales habilitados por las autoridades. Además, la identidad del denunciante puede mantenerse en reserva cuando existan riesgos para su seguridad.

Las autoridades recuerdan que denunciar oportunamente puede ser determinante para proteger la vida, la salud y el bienestar de los menores de edad, por lo que hacen un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación de abandono o negligencia que afecte sus derechos.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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