“Tomó una decisión y dio la cara”: abogado de Juliana Guerrero habla de condena tras preacuerdo

Durante la audiencia de este 9 de septiembre, Juliana Guerrero aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en la utilización de dos títulos tramitados de manera fraudulenta para posesionarse como viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, en septiembre de 2025.

La investigación permitió conocer que acudió ante el secretario general de la Fundación Universitaria San José para que fuera graduada como contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria. No obstante, Guerrero no cumplía el plan de estudios previsto y se pasó por alto otros requisitos de ley, como la presentación de las pruebas de Estado.

De acuerdo con la Fiscalía, los diplomas fueron expedidos de manera irregular en julio de 2025. Posteriormente, los documentos fueron cargados en la plataforma electrónica SIGEP de la Función Pública para inducir en error a los funcionarios encargados de verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al cargo que aspiraba.



Este miércoles, un juez penal de conocimiento de Bogotá avaló los términos del preacuerdo, que contempla una pena de 36 meses de prisión contra Guerrero Jiménez por el delito de fraude procesal. Guerrero pidió perdón público al país, a la universidad que se vio involucrada por sus acciones y a los jóvenes, a quienes además les envió un mensaje en el que expresó que, “desde mi propia experiencia, que equivocarnos no nos exime de asumir nuestra responsabilidad. Hoy les pido perdón y espero que mi historia no sea recordada únicamente por mi error, sino también por haber tenido la valentía de reconocerlo, aprender de él y volver a empezar. Creo en las segundas oportunidades y espero demostrar con mi vida que voy a ser una de ellas. Perdón por haberme equivocado”.



¿Qué dijo el abogado de Juliana Guerrero?

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A propósito de la condena a Juliana Guerrero, su abogado Felipe Alzate habló con Noticias Caracol sobre el preacuerdo, el cual fue avalado posteriormente por un juez, señalando que la “Fiscalía no la está beneficiando ni está siendo condescendiente”.

“Ella tomó una decisión, dio la cara, aceptó su responsabilidad y eso tiene unas consecuencias, independiente del monto de la pena”, señaló Alzate, quien hizo referencia a varias sesiones con la Fiscalía para llegar al preacuerdo. Recordó que, además de los tres años de prisión, viene una multa altísima y la inhabilidad para ejercer cualquier cargo público.

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Manifestó que la falsedad en documento fue el objeto de la condena de Juliana Guerrero y se refirió a una posible nueva indagación en el marco de este caso. “Abrir una nueva investigación sobre los mismos hechos desconoce o trasgrede una garantía fundamental de que una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo hecho”, anotó.

Describió que Juliana Guerrero ha generado debate y animadversión en los últimos años. Agregó que su defendida nunca ha tenido ningún interés en declarar o asumir otra determinación. Y recordó que su clienta no irá a prisión debido a que la pena impuesta es menor a 4 años y no tenía antecedentes.

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