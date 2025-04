Habló Carlos Lehder tras quedar libre en Colombia: “Espero que mis compatriotas me perdonen”

Sondra Macollins, abogada de Carlos Lehder , compartió en las últimas horas un video en su cuenta de Instagram en el que se ve al excapo del cartel de Medellín comiendo una 'bandeja paisa' y ofreciendo perdón a los colombianos por sus actos cometidos.

“Yo ya pagué totalmente todas mis deudas judiciales y solo espero que mis compatriotas me perdonen y me den una segunda oportunidad”, manifestó Lehder, quien después de ser capturado y extraditado a Estados Unidos en febrero de 1987 volvió al país 38 años después.

Lehder arribó a Colombia el pasado viernes 28 de marzo y después de ingresar a través del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, en un vuelo proveniente de Alemania, país en el que ha vivido desde el año 2020, fue detenido por Migración Colombia y entregado a la Policía Nacional ya que tenía una orden de captura vigente por porte ilegal de armas.

Tras legalizársele la captura el día sábado y pasar el fin de semana en una unidad de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, Lehder fue presentado el lunes 31 de marzo a la jueza 18 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, Marta Yaneth Delgado, quien declaró la prescripción de la condena de 24 años impuesta al quindiano, ordenó la cancelación de las órdenes de captura contra el hombre de 75 años y libró una boleta para que recuperara su libertad.

Llegó Carlos Lehder. Migración Colombia

Ese mismo día, a la salida de las instalaciones de la Dijín y antes de ingresar a un vehículo que lo estaba esperando, Lehder dirigió unas cortas palabras a los medios de comunicación: "Viva Colombia", manifestó.

Unos días después, Lehder reapareció en el polémico y muy comentado video compartido por su abogada en redes sociales.

“¿Hace cuánto no probaba un platico colombiano?” Le pregunta la abogada Macollins al excapo del cartel de Medellín, a lo que él responde: “Hace 40 años que no me comía un plato típico colombiano”.

Macollins también interrogó a Lehder sobre cómo se sentía en Colombia y él manifestó: “Maravillosamente, emocionado y satisfecho”.

¿Quién es Carlos Lehder, excapo del cartel de Medellín?

Carlos Lehder nació el 7 de octubre de 1949 en la ciudad de Armenia, Quindío, y es el tercero de cuatro hermanos. Fue capturado en febrero de 1987 en medio de una supuesta fiesta organizada por los empleados del cartel de Medellín, grupo delincuencial que lideró por muchos años. Sin embargo, realmente su aprehensión se dio a través de un operativo comandado por el mayor William Lemus.

Su actuar criminal inició como contrabandista de vehículo robados. Luego, a sus 24 años, se convirtió en piloto de avión y es allí cuando conoce el mundo del tráfico de marihuana entre Estados Unidos y Canadá.

Regresó a Colombia luego de un tiempo en Estados Unidos y se convirtió en uno de los capos del cartel de Medellín, al lado de Pablo Escobar. En esa época Lehder permanecía enLa Posada Alemana , en Quindío, una hacienda que fue de su padre y donde dejó una escultura en homenaje a los Beatles, grupo del cual era seguidor, y que fue elaborada por el maestro Rodrigo Arenas Betancourt.

La Posada Alemana, símbolo del capo, fue destruida en los últimos días.

Lehder intentó ser político y creó el Movimiento Cívico Latino Nacional, en el que el discurso central era la no extradición.

Mientras Estados Unidos tenía la lupa sobre el cartel de Medellín, incluyendo a Lehder, el ministro de Justicia colombiano, Rodrigo Lara Bonilla, también denunciaba la filtración de los denominados dineros calientes en movimientos políticos y en equipos de fútbol, denuncias que apuntaban a los capos de Medellín como Escobar y Lehder.

En 1985, a través de un mensaje televisado, Carlos Lehder afirmó que la cocaína era la bomba atómica de América Latina contra Estados Unidos.

Un año después, su movimiento político se disuelve y La Posada Alemana sufre un grave incendio.

En 1987 es capturado y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua más 135 años de cárcel, en Illinois.

Sin embargo, en 1992, en medio de una negociación para declarar contra el expresidente panameño Manuel Noriega, se le redujo la pena a 55 años.

En junio de 2020 se le otorgó la libertad en Estados Unidos luego de cumplir las dos terceras partes de su condena.

JUAN CARLOS CALDERÓN MEDINA

JCCALDER@CARACOLTV.COM.CO

CON INFORMACIÓN DE HÉCTOR ROJAS Y CATALINA VARGAS