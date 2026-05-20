Duro clamor de padres de Jaime Esteban Moreno ante posible libertad de presuntos asesinos de su hijo

A menos de un mes de que se cumpla el plazo que podría dejar en libertad a los señalados asesinos de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, su familia libra una batalla desesperada. El joven de 20 años, estudiante de ingeniería de sistemas y apasionado ajedrecista, fue víctima de una golpiza brutal la madrugada del 31 de octubre de 2025 en el sector de Chapinero, Bogotá. Hoy, lo que comenzó como una búsqueda de justicia se ha transformado en un laberinto de audiencias aplazadas y términos legales que están a punto de vencerse.



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"Mi hijo fue asesinado a golpes brutalmente": padres de Jaime Moreno

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El caso de Jaime Esteban no es solo una cifra más en la violencia urbana de la capital; fue un acto de "barbarie total", según lo describen Jaime Alberto Moreno y Mónica Jaramillo, padres del joven. Cámaras de seguridad registraron cómo, tras salir de un establecimiento nocturno, el joven fue perseguido y atacado de manera inclemente por dos hombres. "Mi hijo fue asesinado a golpes brutalmente por dos autores materiales", relató su madre en una reciente entrevista con Noticias Caracol, recordando el horror de un crimen que el país entero presenció a través de videos virales.

La madre de Jaime Esteban recordó los detalles de la necropsia de Medicina Legal revelan la sevicia del ataque: "una patada inicial le estalló un pulmón, dejándolo en total estado de indefensión", mientras que el otro agresor le propinó golpes que resultaron en ocho fracturas en el cráneo y la fractura de sus manos. A pesar de que la Policía, la Fiscalía y Medicina Legal actuaron con diligencia inicial, logrando la captura de los sospechosos, el proceso se ha estancado en la etapa de juicio.



La indignación de la familia Moreno Jaramillo se centra en un giro paradójico del sistema judicial. El 22 de abril de 2024, el caso fue trasladado del juzgado 45 a un juzgado de descongestión penal (Juzgado 801). Sin embargo, lejos de agilizar el proceso, el cambio ha generado nuevos retrasos. La audiencia preparatoria, paso fundamental para decretar las pruebas y dar inicio formal al juicio, ha sido aplazada repetidamente.



"Paradójicamente, el juzgado de descongestión entra a congestionar nuestro proceso y a estancarlo", denunció el padre de la víctima. Las razones de los aplazamientos han sido diversas: desde el reciente nombramiento del juez, quien alegó no conocer el proceso a tiempo para la audiencia del 28 de abril, hasta compromisos de capacitación electoral que impidieron la diligencia programada para el 19 de mayo. El juez ha sido designado como "jurado clavero" para los próximos comicios, una labor que la familia y su defensa consideran que no debería primar sobre la administración de justicia en un caso de homicidio.



El temor al vencimiento de términos

La fecha crítica es el 20 de junio. Si para ese día no se ha instalado formalmente la audiencia de juicio oral, los procesados Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro podrían quedar en libertad por vencimiento de términos. Para los padres de Jaime Esteban, esta posibilidad es una "burla total" y el equivalente a una "impunidad legalizada".

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"Estamos no solamente tratando de sobrevivir a este dolor que ha sido devastador para nosotros, sino en espera de que la justicia opere", expresó la madre con profunda tristeza. El temor de la familia no es infundado; uno de los agresores ya había huido inicialmente hacia Cartagena antes de entregarse por la presión de las autoridades. "Donde lleguen a quedar en libertad, la inoperancia de la justicia hace que no se pueda hacer justicia... de nada nos sirve una sentencia ejemplarizante si los que tienen que pagarla no están para responder por ella", sentenció el padre.

La familia Moreno exige el derecho constitucional a una justicia pronta y efectiva. El dolor de haber perdido a un hijo descrito como "conciliador y extraordinario" se agrava con cada día que pasa sin avances. "No hemos podido hacer un luto porque nuestro primer bálsamo, que es la justicia, no llega", confesó su madre, quien también hizo un llamado a la sociedad sobre el mensaje que se está enviando a los jóvenes si un crimen de esta magnitud queda impune.

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La defensa de las víctimas ha solicitado a la judicatura y específicamente al Juez 801 que priorice su agenda y, de ser necesario, trabaje de manera ininterrumpida para agotar la audiencia preparatoria antes de la fecha límite. Con 19 testigos listos para declarar y un material probatorio contundente, el camino hacia una condena parece claro, siempre y cuando el sistema no permita que el reloj se detenga.

"¿Qué señales se le da a la sociedad y a los jóvenes... que crean que pueden matar a otro a patadas y no tiene consecuencias?", cuestionó la madre de Jaime Esteban. Para esta familia, la justicia efectiva es la única forma de evitar que este caso se convierta en otro símbolo de impunidad en Colombia, un "segundo caso Colmenares" que no están dispuestos a permitir.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL