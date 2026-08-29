Caso Jaime Esteban Moreno: abogado de la familia explica los avances y el posible sentido del fallo

El proceso judicial por la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo avanza hacia su etapa final. Camilo Rincón, abogado de la familia del joven, explicó en entrevista con Noticias Caracol los avances del juicio y señaló que el próximo 15 de septiembre podría conocerse el sentido del fallo, una vez concluya la práctica de la última prueba de la defensa y se presenten los alegatos de conclusión.

Jaime Esteban Moreno Jaramillo murió tras una agresión ocurrida en la localidad de Chapinero, en Bogotá, durante la madrugada del 31 de octubre, en medio de las celebraciones de Halloween. Por estos hechos son procesados Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz.

De acuerdo con lo explicado por el abogado de la familia, durante el juicio la Fiscalía presentó diferentes elementos probatorios relacionados con la muerte del joven. Entre ellos mencionó el testimonio de una persona que, según Rincón, presenció directamente los hechos, otros testimonios, el dictamen de necropsia, la explicación científica entregada por el patólogo que realizó el procedimiento y registros de video.



“En efecto, la Fiscalía ha sido contundente con las pruebas, con el testigo directo de los hechos, con otros testigos que presenciaron la brutal golpiza que generó la muerte a Jaime Esteban Moreno Jaramillo”, afirmó el abogado.



Defensa renunció a parte de las pruebas

Rincón también se refirió a lo ocurrido durante la sesión del pasado 27 de agosto, cuando, según explicó, la defensa de Ricardo Rafael González Castro decidió renunciar al decreto de pruebas que había sido autorizado por el despacho judicial.



Por su parte, señaló que la defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz decidió presentar como única prueba de defensa un análisis técnico de videos y fotogramas correspondientes a los registros audiovisuales incorporados al proceso. El abogado de la familia indicó que, de acuerdo con el cronograma expuesto durante la audiencia, el próximo 15 de septiembre se cerraría el juicio.

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Posteriormente, según explicó Rincón, el juez podría dar a conocer el sentido del fallo en esa misma sesión. “Esperamos que el próximo 15 de septiembre, como lo anunció el señor juez de conocimiento, se cierre el juicio con esta prueba, se haga el respectivo contrainterrogatorio, posteriormente se correrá los alegatos de conclusión y, al parecer, todo indica que el señor juez en esta misma sesión dará el sentido del fallo”, señaló.

El abogado agregó que la representación de las víctimas espera que la decisión sea condenatoria. Sin embargo, hasta el momento, el fallo no ha sido emitido.



Abogado destaca las pruebas presentadas durante el juicio

Al ser consultado sobre las razones por las que una de las defensas habría renunciado a parte de las pruebas decretadas, Camilo Rincón sostuvo que el material presentado durante el juicio ha sido, a su consideración, contundente.

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El abogado destacó particularmente el testimonio de una persona que, según explicó, identificó durante la audiencia a los dos procesados y relató cómo se habría desarrollado la agresión. “Es absolutamente contundente, sin lugar a dudas”, reiteró Rincón al referirse al material probatorio presentado por la Fiscalía.

También destacó la prueba científica relacionada con la necropsia de Jaime Esteban Moreno Jaramillo y la explicación entregada durante el juicio por el patólogo de Medicina Legal.

¿Qué pasa con Paola Fernández?

Durante la entrevista también se abordó la situación de Paola Fernández, señalada por el abogado como la presunta determinadora del homicidio y quien permanece vinculada a una investigación diferente dentro del caso.

Rincón explicó que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional continúan adelantando las actuaciones correspondientes y mencionó que existe una Circular Roja de Interpol.

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Según el abogado, la familia espera que, una vez concluya el juicio contra los dos hombres procesados, la Fiscalía pueda avanzar con la declaración de persona ausente respecto de Fernández y continuar el proceso relacionado con su presunta participación.

“Seguimos confiando en la institucionalidad, seguimos confiando en la Fiscalía General de la Nación, seguimos confiando en nuestra Policía Nacional”, expresó. Rincón también destacó la actuación de la Judicatura durante el proceso y aseguró que el juez ha mantenido las garantías procesales para las partes.

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“Este fallo que se dará muy seguramente, o por lo menos el sentido del fallo, será claramente condenatorio”, afirmó Rincón.

El abogado también señaló que, además de la decisión para las víctimas, el proceso representa una discusión sobre el respeto por la ley y la convivencia. “Cualquier vida de cualquier colombiano es igual de valiosa”, manifestó durante la entrevista.

La próxima etapa será la culminación de la prueba pendiente, el contrainterrogatorio y los alegatos de conclusión. Después de estas actuaciones, el juez deberá determinar el sentido de su decisión dentro del proceso que se adelanta por la muerte del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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