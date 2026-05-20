Señalados asesinos de Jaime Esteban Moreno podrían quedar libres: ¿por qué?

La familia de Jaime Esteban Moreno, el joven que murió tras ser brutalmente golpeado en la madrugada del pasado 31 de octubre de 2025, encendió las alertas ante la posible libertad de los presuntos responsables del crimen: Juan Carlos Suárez y Ricardo González.



La razón por la que estos dos jóvenes quedarían libres es por la figura de vencimiento de términos, según el abogado de las víctimas. Desde la etapa de acusación hasta el inicio del juicio, la justicia tiene 120 días para llevar a cabo audiencias preparatorias, las cuales se han visto aplazadas y suspendidas por diferentes causales.

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Noticias Caracol conoció que se realizó un cambio de despacho amparado bajo descongestión judicial y que ese despacho había programado unas diligencias, pero les informó en los últimos días a las partes que serían nuevamente suspendidas porque el juez fue requerido para capacitación electoral, a propósito de la jornada de elecciones presidenciales, la cual se llevará a cabo el próximo 31 de mayo.



¿Cuándo será la próxima audiencia del caso Jaime Esteban Moreno?

Así las cosas, las autoridades reprogramarán nuevamente las diligencias para el próximo 20 de junio. Para el abogado de las víctimas, es inminente el vencimiento de términos con esta nueva fecha.

En este caso han sido procesados Juan Carlos Suárez y Ricardo González, quienes fueron imputados por el delito de homicidio. Las autoridades están tras la pista de una tercera persona, Kleidymar Paola Fernández, quien está prófuga de la justicia y quien estaría huyendo de la justicia colombiana en su país natal, Venezuela. Esta mujer sería la determinadora del crimen contra Jaime Esteban Moreno.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE TATIANA SANABRIA, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL