Distrito prepara decreto para prohibir uso de animales con fines turísticos en Bogotá

Un video que se difundió en redes sociales, en el que se ve una llama desplomada en el centro de Bogotá y que en un principio se pensó que había muerto, pero después aclaró el Distrito que no, activo el debate sobre las condiciones en las que están los animales utilizados para fines turísticos.

La imagen de los animales con fines turísticos es muy común en zonas tradicionales como la Plaza de Bolívar.

El Distrito tiene listo un borrador de decreto para erradicar esta práctica que, afirma, se ha convertido en toda una problemática.

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, explicó lo que pretende con la medida: “Que nos permita prohibir el uso y la permanencia con fines turísticos de animales. En principio la medida será en la Plaza de Bolívar, pero luego seguramente ampliaremos el radar de acción”.

Publicidad

(Lea también: ¡Hubo muchos besos! Así fue el emotivo reencuentro del burro Medina con su propietaria )

¿Qué opiniones hay en la calle sobre la normativa que pretende prohibir el uso de animales con fines turísticos en Bogotá?

La normativa, que está a la espera de aprobación por parte de la Secretaría Jurídica, ha despertado varias opiniones.

Publicidad

“Si hay buen trato, pues vale la pena conservar esa tradición”, opinó Óscar Jiménez, habitante de Bogotá.

Por su parte, Martha Malagón, también habitante de Bogotá, adujo: “Que tengan cuidado; o sea, con buen cuidado y buen manejo las cosas se pueden sacar adelante”.

Durante los operativos que ha realizado el Distrito en días recientes en compañía de la Policía para revisar las condiciones de estos animales, se ha podido evidenciar la inconformidad de algunas personas que viven de este oficio desde hace más de 20 años.

Ese es el caso de Luz Mary Soriano, una trabajadora que tiene los documentos de su llama al día, al igual que las revisiones médicas que exige el Distrito en sus operativos.

Aunque Luz Mary no está en contra de que se prohíba el uso de animales para fines turísticos, lo que más le preocupa es quedar sin el sustento diario.

Publicidad

“De ahí me toca sacar para la droga de ellos, para el veterinario, para la comida, para todo y a veces no me alcanza. Esta es mi única forma de trabajo. De ahí mantengo la niña”, aseguró Soriano.

Llama en la Plaza de Bolívar en Bogotá - Noticias Caracol

Con la puesta en marcha de esta normativa el próximo año, también las autoridades analizan el impacto social para definir estrategias de apoyo a estos trabajadores.

Publicidad

Por ahora, la decisión del Distrito se mantiene en que es necesario prohibir el uso de estos animales, no solo por su bienestar sino por la recuperación del espacio público que es una de las prioridades en la Plaza de Bolívar.