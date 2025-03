En Engativá, vendedora ambulante atacó por la espalda a una mujer con arma cortopunzante

Alejandra Parra, una joven de 32 años, fue agredida por la espalda con un arma cortopunzante en el barrio Villa Gladys, localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá. La víctima sostuvo que fue una vendedora la que la atacó porque no le compró.

La víctima indicó que estaba a bordo de un bus del SITP y la atacante se subió a vender libros de sopas de letras. Cuando ella se bajó del vehículo caminó unos metros y luego sintió un fuerte golpe en la espalda. En ese momento pensó que la iban a robar.

Después, unas personas que presenciaron el hecho le dijeron a Alejandra que la espalda le estaba sangrando, pues la vendedora informal la había apuñalado y luego salió corriendo del sitio.

"Sentí un puño por la espalda": víctima de ataque en Engativá

"Nadie le compra lo que ella venía vendiendo, que eran unas sopas de letras. Yo llego a donde me tenía que bajar, yo no me percaté que ella continuaba en el bus y cuando atravieso la calle siento que me meten un puño por la espalda", dijo la víctima en City Noticias.

Publicidad

El ataque quedó grabado con las cámaras de seguridad de la zona y Alejandra sostuvo que ya interpuso la denuncia ante las autoridades para que la agresora pueda ser identificada y logren detenerla por este episodio.

Además, la joven de 32 años dijo que la puñalada por parte de la vendedora ambulante por poco compromete su columna vertebral. "Hoy me toco a mí, pero mañana puede ser alguien más joven, un niño saliendo de su colegio", mencionó la víctima en City Noticias.

Esta mujer sería la agresora - City Noticias

Publicidad

Vendedora informal sería la misma que atacó a adulto mayor en Garcés Navas

Tras el ataque, Alejandra fue llevada a un centro asistencial y los médicos le dieron tres días de incapacidad por la herida que sufrió por parte de la agresora, quien sería la misma mujer que días atrás atacó a un adulto mayor en el barrio Garcés Navas, también en la localidad de Engativá, el pasado 29 de febrero de 2025.

En cámaras de seguridad se ve el momento en que la mujer le propina una puñalada a la víctima y luego sale a correr.

Según Alejandra Parra, la mujer que la agredió es una persona alta y de contextura gruesa.

Se espera que las autoridades de Bogotá analicen los videos de las cámaras de seguridad de la zona para lograr identificar a la atacante y poderle dar captura, pues resulta un peligro para la ciudadanía que esta persona continúe en las calles de la ciudad con un arma cortopunzante amenazando la vida de los ciudadanos.

Publicidad

(Lea también: El trágico relato de víctima de robo en quebrada La Vieja, de Bogotá: la retuvieron durante 2 horas)

CAMILO ROJAS

PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co