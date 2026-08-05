Extranjero murió por accidente laboral en una empresa de Bogotá: familia denuncia incongruencias

Henry José Vera Lezama, de 28 años, ya casi 29, tenía las ganas de salir adelante con su trabajo en Bogotá cuando falleció a raíz de un grave accidente laboral en una empresa de la capital. Su hermana, Génesis Galván, hoy señala presuntas incongruencias entre los documentos que plasman su causa de muerte y la información que recibió.

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Henry José era de origen venezolano y llegó a Bogotá para trabajar. Génesis lo recuerda como “una persona alegre, noble, siempre riéndose, siempre echando broma con sus compañeros”, pero también revive con tristeza que llevaba ocho años sin verlo, que tuvo que viajar más de nueve días desde Brasil para darle el último adiós en una caja. No pudo verle el rostro; la urna tuvo que permanecer cerrada por el grado de descomposición que tenía el cuerpo de su ser querido.

Las alarmantes diferencias de versiones sobre la muerte del trabajador



Génesis indica en su denuncia que, según la empresa, su hermano Henry sufrió un accidente laboral el pasado 21 de julio, cuando supuestamente lavaba una máquina rotatoria industrial, perteneciente a una empresa dedicada al sector avícola. La mujer señala que el informe de epicrisis de la Clínica de Occidente dista de lo que le dijeron en un primer momento. “Lo que dice ese documento es muy distinto a lo que a mí me dijeron desde el día uno”, afirma. “A mí me informaron que su brazo estaba comprometido. Nunca me hablaron de la gravedad real, pero la epicrisis indica que sufrió un trauma por aplastamiento, un trauma craneoencefálico severo, trauma en el tórax, trauma abdominal, hemoneumotórax bilateral y sangrado interno”. Al parecer, su hermano estuvo 10 minutos aplastado dentro de la máquina.



La denunciante se pregunta por qué le dijeron que solo el brazo de su hermano estaba comprometido, cuando su estado físico era aún peor. Pero también indicó otras presuntas irregularidades. Relató que la primera llamada no la recibió por un canal oficial, sino vía WhatsApp, desde el celular de su hermano: “Yo me pregunto, ¿si él tenía un contrato laboral, por qué no se comunicaron conmigo de forma formal o con mi mamá? ¿Y cómo accedieron a su celular para llamarme? Hoy todavía yo no tengo respuestas”. Génesis y su familia consultaron el Registro Único de Afiliados (RUAF), plataforma donde se consolidan los reportes de entidades y administradores del Sistema de Protección Social sobre sus afiliaciones. En efecto, encontraron a Henry afiliado a salud, pero no tenía afiliación a riesgos laborales, cesantías o pensión, aunque figura en el sistema como trabajador dependiente y en la epicrisis dice que sí tiene una ARL.

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Génesis cuestiona qué pasó realmente con su hermano y por qué hay contradicciones. “Mi hermano tenía menos de tres meses trabajando, estaba empezando, estaba echando para adelante y hoy él no está”. Algo que le duele profundamente a ella y a toda su familia es que no les fue posible repatriar el cuerpo a Venezuela, a su casa, como merecía. Hoy exige justicia en un caso que podría poner en tela de juicio si al extranjero se le respetaron sus derechos laborales en la empresa.

María Paula Rodríguez Rozo

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