Planes gratuitos que habrá en Bogotá para celebrar su cumpleaños: conciertos, cine, ciclovía y más

Durante todo el mes de agosto, Bogotá tendrá una agenda especial para celebrar sus 488 años de fundación, que fue un 6 de agosto de 1538, con actividades culturales, recreativas y deportivas distribuidas en diferentes escenarios de la ciudad. La programación, organizada por la Alcaldía Mayor junto con varias entidades del Distrito, contempla más de 50 eventos gratuitos hasta el 31 de agosto. Los planes incluyen conciertos, funciones de cine, recorridos patrimoniales, muestras gastronómicas, teatro, danza, exposiciones y actividades al aire libre.



El Festival de Verano vuelve a ser uno de los principales eventos

Como ocurre cada año, el Festival de Verano ocupará un lugar central dentro de la celebración del cumpleaños de la capital. La programación, liderada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), reúne más de 60 actividades deportivas, recreativas y familiares que se desarrollarán hasta el 31 de agosto. Entre los eventos más esperados se encuentra el tradicional Festival de Cometas, programado para el 8 de agosto en el parque Simón Bolívar, así como la Ciclovía Nocturna, que recorrerá varias vías de la ciudad el jueves 13 de agosto desde las 6:00 de la tarde.



Gastronomía, cine y patrimonio también hacen parte de la programación

El 6 de agosto se realizará una nueva edición del Día del Ajiaco Santafereño en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, donde universidades, cocineros y ciudadanos participarán en una competencia dedicada al plato tradicional de la capital. Ese mismo día, la Cinemateca de Bogotá ofrecerá una jornada gratuita con la proyección de películas relacionadas con la ciudad, entre ellas Satanás, Litigante, Perros de Niebla y El rojo más puro. Las entradas podrán reclamarse en la taquilla antes de cada función, hasta completar el aforo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Por su parte, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) realizará el Festival Bogotá en Cinta, una serie de proyecciones audiovisuales dedicadas a la historia de la capital que se desarrollarán durante varias fechas del mes. En materia patrimonial, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural organizó para el 6 de agosto un recorrido en bicicleta por las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar, una actividad gratuita que requiere inscripción previa y que permitirá conocer diferentes lugares representativos del sur de Bogotá.



La música también tendrá una agenda durante todo agosto

La Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrecerá varios conciertos durante agosto con formatos juveniles, agrupaciones femeninas y artistas invitados. Entre las actividades programadas se encuentra el concierto de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara el 8 de agosto en la Biblioteca Virgilio Barco, con entrada libre hasta completar aforo. El 14 de agosto se presentará la Orquesta Filarmónica de Mujeres junto al Colectivo Colombia, liderado por Antonio Arnedo, en un espectáculo que combinará repertorios académicos con nuevas propuestas musicales colombianas.



Vallenato al Parque reunirá artistas nacionales

Uno de los festivales más esperados será Vallenato al Parque, que celebrará su tercera edición los días 22 y 23 de agosto en el parque Simón Bolívar. El evento contará con la participación de artistas como Otto Serge, Beto Zabaleta, Elder Dayán, Ana del Castillo y Los Diablitos, quienes encabezarán la programación musical durante ese fin de semana. La entrada será gratuita, como ocurre con la mayoría de actividades previstas dentro de la agenda oficial del cumpleaños de la ciudad.



Idartes tendrá una agenda especial con teatro, literatura y exposiciones

Como parte de la conmemoración, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) preparó más de 40 actividades gratuitas que se desarrollarán en teatros, plazas, parques, bibliotecas, estaciones de TransMilenio y otros espacios culturales. La programación incluye la entrega de 4.880 ejemplares de la colección Capital, del programa Libro al Viento, el 6 de agosto en varias estaciones del sistema de transporte. También habrá exposiciones, recorridos artísticos, funciones de teatro, experiencias inmersivas en el Planetario de Bogotá, el Festival de Teatro y Circo de Bogotá, jornadas de Bogoteatro y la segunda edición del Festival Orígenes, dedicado a las culturas indígenas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co