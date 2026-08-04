Denuncian la extraña muerte de un hombre dentro de URI de Bogotá: familiares señala irregularidades

Un hombre de 38 años murió en la noche del domingo dentro de una de las celdas de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, en Bogotá. Sus familiares aseguran que llevaba varios meses con problemas de salud y que, pese a las solicitudes realizadas a las autoridades, nunca recibió la atención médica que requería.

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De acuerdo con el testimonio entregado por sus allegados a Noticias Caracol, el fallecido permanecía recluido desde hacía cerca de un año y medio en la URI, mientras avanzaba un proceso judicial en su contra. La familia afirmó que durante al menos ocho meses advirtieron sobre el deterioro de su estado de salud. "Mi tío ya llevaba más de ocho meses enfermo. Se lo reportamos acá al centro de la URI de Puente Aranda por medio de cartas, exigiendo por favor que lo llevaran a una valoración médica", manifestó Mateo Suárez, uno de sus familiares.

Los allegados sostienen que el hombre habría presentado una infección y cuestionan las condiciones de salud al interior del centro de reclusión. "La URI de Puente Aranda a nuestra familia no nos ha dicho nada, no nos responde absolutamente nada. No sabemos cómo es posible que hace año y medio mi tío ingresó y ahora nos lo devolvieron anoche en una bolsa", expresó otro familiar.



El hombre fallecido había sido capturado en marzo del año pasado durante un operativo de la Policía en Puente Aranda contra una estructura delincuencial conocida como 'Los Químicos', señalada de producir drogas sintéticas. En ese momento, las autoridades informaron que durante el procedimiento se logró desarticular un laboratorio clandestino dedicado a la fabricación de este tipo de sustancias.



Familia exige explicaciones

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Tras conocerse la muerte, familiares y personas cercanas al fallecido llegaron hasta la URI de Puente Aranda para exigir información sobre lo sucedido y pedir una investigación. "Es doloroso. Nosotros le pedimos a la URI de Puente Aranda una respuesta, respeto y justicia. Estamos exigiendo que nos digan qué pasó, que nos informen por qué falleció nuestro familiar", señalaron.

Las autoridades indicaron que el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se practicará la necropsia para establecer las causas del fallecimiento. Los resultados de ese procedimiento serán fundamentales para determinar si existieron responsabilidades por parte de quienes tenían bajo custodia al hombre y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte dentro de la URI de Puente Aranda.

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María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

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