Habría un tercer implicado en caso de conductor de plataforma asesinado en Bogotá, denuncia familia

La familia de Juan Pablo Vargas Becerra, el conductor de plataforma asesinado en el barrio El Codito, en Bogotá, reveló que en el crimen de su ser querido habría una tercera persona implicada y no dos, como se había pensado inicialmente. Sus allegados ahora piden a las autoridades que actúen con base en esta información para identificar y capturar a esta persona, que hasta ahora no figuraba en el caso. La muerte de Juan Pablo causó controversia en redes sociales y medios, pues este hombre de 26 años le suplicó por su vida a quienes solo segundos más tarde se convirtieron en sus presuntos asesinos. Su primo, Pablo Becerra, reveló los detalles a Noticias Caracol.

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Hay que recordar que solo dos personas de origen venezolano fueron capturadas: Assad Kenay Assad El Hawari Márquez y Snaider José Armas Pérez, quienes fueron asegurados después de que se les imputaran los delitos de homicidio, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. Los dos procesados fueron detenidos cuando el automóvil hurtado se volcó en medio de la huida.

¿Qué se sabe del supuesto tercer implicado?

Pablo Becerra explicó que la tercera persona es “el que más actuó con sangre fría” en el momento de la muerte de su primo. “Fue la persona que se bajó del carro y le ocasionó los dos disparos adicionales, prácticamente ya cuando él había caído”, explicó. Una cámara de seguridad, en efecto, grabó el momento en que Juan Pablo ruega por su vida y es despojado del automóvil tras recibir unos disparos. La víctima queda en el suelo y luego se pone de pie para huir. Allí empezó a ser perseguido por otro delincuente —al que se refiere el familiar— que lleva una gorra blanca y un saco estampado. Para este punto, la familia de Juan Pablo Vargas empieza a señalar presuntas diferencias. “Esta persona hace falta”, asegura Pablo después de haber reconocido a los señalados asesinos.



Pablo no solo es el primo de la víctima de esta tragedia, también es el dueño del automóvil. Una vez supo del volcamiento del carro, fue a la escena y encontró una gorra blanca tirada en el suelo. “Hay una gorra blanca, pero como se ve en el video, había dos personas que fueron las que salieron corriendo con las gorras y había dos personas con buzo blanco”, señala. Hay un video, que está en poder de Pablo gracias a la ayuda de la comunidad, en el que se ve a un grupo de hombres que huyen, presuntamente después de salir por la puerta del copiloto tras el volcamiento.



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Denuncian extorsiones: ¿de dónde proceden?

El allegado de Juan Pablo reconoce la ayuda de la fiscal del caso, pero dice que la funcionaria ni ninguna otra persona se ha pronunciado sobre el tercer implicado. El concejal Jairo Avellaneda ha amplificado la denuncia de la familia Vargas Becerra y les ayudó a conseguir defensa y hablar con autoridades, algo que se ha vuelto necesario tras las extorsiones que denuncia un allegado de Pablo Becerra.

En la entrevista, Pablo explicó que el Kia Picanto hurtado también era conducido por otra persona, un compañero de trabajo. Su primo justamente tenía en su poder los documentos personales de este sujeto, como la licencia de conducción y la cédula, cuando fue asesinado; estaban dentro de su billetera. Justo después de la muerte de Juan Pablo, un sujeto contactó a quien manejaba el automóvil para extorsionarlo y exigirle dinero a cambio de devolverle sus pertenencias. El familiar puntualiza que hasta hoy no aparecen los documentos personales de su primo.

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La familia de Juan Pablo Vargas siente que no ha sido escuchada por parte de las autoridades, al igual que vecinos y la comunidad de Belén, Boyacá, que ha sentido profundamente la pérdida de este joven que ya tenía una hija. “Era muy bonito como persona, era un excelente ser humano, pero aquí lo único que uno pide es justicia”, recordó su primo. Mientras tanto, piden respuesta y acompañamiento de las autoridades en un proceso que para ellos todavía no termina hasta que se identifique a este tercer implicado y haya más claridad.

María Paula Rodríguez Rozo

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