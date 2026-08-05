Vehículo que intentó subir puente peatonal en Bogotá habría salido de patios: ¿cuál es la razón?

El Chevrolet Spark azul que se hizo conocido por intentar subir un puente peatonal en la calle 26 de Bogotá habría vuelto a las vías luego de permanecer varios días inmovilizado en patios. El automóvil había sido encontrado por las autoridades en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, donde fue inmovilizado mientras avanzaban las actuaciones correspondientes por diferentes infracciones de tránsito. Sin embargo, una vez cumplidos los procedimientos establecidos por la ley, el propietario habría podido recuperar el vehículo.

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Así lo dio a conocer el concejal de Bogotá Juan David Quintero en la red social de X, donde también hizo un llamado al alcalde de la capital Carlos Fernando Galán para "inmovilizar estos vehículos mientras avanzan las investigaciones". El mandatario ya se había pronunciado anteriormente una vez el vehículo fue captado en videos intentando subir este puente peatonal. "Vamos a sancionarlo y vamos a mandar un mensaje de que tienen que respetar a los peatones y los espacios públicos. No más salvajes en la vía".



¿Por qué el Chevrolet Spark habría salido de patios después de ser inmovilizado?

La decisión habría obedecido a que sobre el automotor no existía ninguna orden judicial ni una medida administrativa distinta a las sanciones derivadas de las infracciones de tránsito. Bajo esas condiciones, las autoridades de tránsito no contaban con una base legal para prolongar la retención del carro. "La ley no le permitió a Cajicá retener el vehículo porque no existía una orden judicial o administrativa distinta a las infracciones de tránsito", indicó el concejal.

El presunto infractor acudió ante las autoridades de tránsito con la documentación exigida para reclamar el vehículo. En consecuencia, el municipio debía autorizar la entrega una vez se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa. Quintero también hizo un llamado al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y a la Secretaría Distrital de Movilidad para impulsar modificaciones al Código Nacional de Tránsito "para que, en casos de conductas gravísimas que pongan en peligro la vida de las personas, prevalezca el interés general y sea posible inmovilizar estos vehículos mientras avanzan las investigaciones".



La Secretaría Distrital de Movilidad informó previamente que la persona relacionada con el caso registra más de 35 comparendos que superan los 24 millones de pesos y enfrenta procesos de cobro coactivo. "Iniciamos el proceso administrativo para suspenderle la licencia de conducción. Incluso ya habíamos iniciado procesos de embargo a sus cuentas, hasta el Nequi lo tiene embargado. También remitimos el caso a la Fiscalía General de la Nación por obstrucción a vías públicas y falsedad marcaria para que adelanten las actuaciones correspondientes".



El dueño tendría que responder por varios comparendos y muy posiblemente también el conductor que ha hecho estas maniobras riesgosas tendrá suspendida su licencia. El incidente se registró el pasado 20 de julio, cuando varios ciudadanos grabaron el momento en el que el automóvil ingresó a una zona destinada para peatones y ciclistas antes de intentar ascender por la rampa del puente peatonal ubicado en la intersección de la avenida El Dorado con la carrera 68. Las imágenes muestran cómo el conductor avanzó varios metros sobre la estructura mientras era observado por personas que se encontraban en el lugar.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co