¿Cuándo es la ciclovía nocturna en Bogotá? Pilas a horarios y vías habilitadas del evento

Bogotá volverá a abrir sus principales vías para una nueva edición de la Ciclovía Nocturna, una actividad que hace parte de la programación oficial del Festival de Verano 2026 y de la celebración del aniversario número 488 de la ciudad. La jornada se llevará a cabo el próximo jueves 13 de agosto y reunirá a miles de personas que podrán desplazarse en bicicleta, patines o caminando por diferentes corredores habilitados en la capital. Además, este año el evento incluirá un recorrido especial por algunos de los Distritos Creativos de Bogotá.

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De acuerdo con la información entregada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), durante la jornada estarán disponibles 94,01 kilómetros de vías para que los ciudadanos puedan movilizarse de manera segura en horario nocturno. La actividad hace parte de la edición número 29 del Festival de Verano, uno de los eventos recreativos más importantes de la ciudad, que durante varias semanas reúne competencias deportivas, conciertos, actividades familiares y espacios culturales en diferentes localidades.



¿Cómo funcionará el "ciclopaseo" por los Distritos Creativos de Bogotá?

Como parte de la programación de este año se realizará un ciclopaseo temático que recorrerá varios sectores ubicados sobre el corredor de la carrera Séptima. El punto de encuentro será la calle 12 con carrera Séptima, desde donde partirán los participantes para avanzar hacia el norte de la ciudad hasta llegar a la calle 60. Paseo bajo las Estrellas invita a "vivir una noche en la que Bogotá se ilumina con movimiento, alegría y encuentro ciudadano. Durante la Ciclovía Nocturna Familiar, las calles se transformarán en un gran escenario para caminar, correr, montar bicicleta y disfrutar la ciudad en familia", indicó el IDRD.

Durante el recorrido se desarrollarán paradas en diferentes estaciones ubicadas sobre la misma vía, donde habrá actividades recreativas e información relacionada con los Distritos Creativos y la oferta cultural de estos espacios. Según explicó el Distrito, "el recorrido contará con 94,01 kilómetros habilitados y estaciones recreativas en diferentes puntos, promoviendo la actividad física, la movilidad sostenible, la convivencia y la apropiación del espacio público". Las personas interesadas en participar deberán tener en cuenta la siguiente programación:



Fecha: jueves 13 de agosto de 2026.

jueves 13 de agosto de 2026. Hora de inicio: 6:30 de la tarde.

6:30 de la tarde. Lugar de salida: calle 12 con carrera Séptima.

calle 12 con carrera Séptima. Punto de llegada: calle 60 con carrera Séptima.

Durante el recorrido estarán habilitadas estaciones en los siguientes puntos:



Carrera Séptima con calle 15.

Carrera Séptima con calle 28.

Carrera Séptima con calle 60.