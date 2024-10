Familias, molestas por cementerios distritales de Bogotá cerrados: “Es injusto”

La decisión del operador de los cuatro cementerios distritales en Bogotá apaga el anhelo de visitar los restos de un familiar fallecido y hacer la visita rutinaria de domingo, como la familia Esquivel, que esperó durante meses para celebrar una fecha especial de un ser querido que falleció.

Este 22 de septiembre habría cumplido 96 años y por eso “estábamos reunidos absolutamente todos. Mi familia es grande y le estábamos celebrando y ya nos toca llamar al resto de familia que habíamos quedado en encontrarnos todos acá y pues que no vinieran”, contó a Noticias Caracol en vivo Jazmín Esquivel.

Una madre, entre lágrimas, dijo que viajó desde Moniquirá para “visitar a mi hijo y es injusto que no me dejen verlo, visitarlo. Cada mes vengo y mis hijos me tienen que acompañar el día domingo porque ellos no tienen tiempo entre semana. Vengo a verlo y estoy acá sentada a ver si abren, porque no puedo hacer más nada”.

¿Por qué no abren las puertas de los cementerios distritales?

La decisión la tomó el operador Jardines de Luz y Paz, tras un proceso con el Distrito y por el que resultó sancionado por 1.600 millones de pesos.

El cierre de los cementerios distritales ha generado que dejaran de prestarse alrededor de 80 servicios “entre inhumación, exhumaciones y cremaciones. Estamos hablando de más de 2 mil personas que vienen a visitar a sus familiares, servicios que no se pueden prestar hasta tanto no se resuelva esta problemática, que se generó por una mala decisión de la UAESP”, dijo Eder Parada, representante legal del operador.

Los servicios diarios como la santa eucaristía también están suspendidos. “Nos toca estar aquí, aunque aquí uno le echa la culpa al otro, y el otro al otro y nadie da solución”, afirmó monseñor Rodolfo Camacho, obispo de iglesia católica independiente.

La inconformidad de los familiares aumentó por la falta de una explicación y varios de ellos amenazaron con forzar las cerraduras y abrir uno de los cementerios distritales. La Policía Metropolitana de Bogotá tuvo que mediar en la situación.

Por su parte, Dolly Arias, directora de la UAESP, indicó que “está situación es inaceptable y el Distrito tomará todas las medidas que sean necesarias para retomar el control en los cementerios distritales”.