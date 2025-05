¿Habrá apagón en Bogotá? “El déficit ya es muy grave”, dice experto, y revela que ya hay afectados

Hay alerta por un posible apagón en Bogotá e, incluso, en Cundinamarca, si no se concretan de manera urgente los proyectos de eléctricos del Proyecto Norte, una serie de obras catalogada por la misma empresa Enel como el futuro energético en el centro del país. Se trata de una infraestructura que conectará con otros municipios mediante cuatro líneas de transmisión.

Hace algunos días, el alcalde de la capital colombiana, Carlos Fernando Galán, manifestó que “desde el año pasado vengo insistiendo en la necesidad que esas redes de transmisión que se contrataron hace más de 12 años, se terminen. Si no se terminan, vamos a tener riesgos en abastecimiento de energía en Bogotá el próximo año”.

Mónica Cataldo, gerente de la red de distribución de Enel Colombia, expresó por su parte que “tenemos unos retrasos básicamente por tema de licenciamiento o por oposiciones. Se tienen estudios por el crecimiento de la demanda para ver cuándo podría tenerse este momento crítico. Se estima pueda ocurrir desde 2026”.

¿Por qué hay riesgo de apagón en Bogotá?

Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía de Bogotá, explicó en Noticias Caracol que este proyecto “es clave para la ciudad, que son las líneas que trae la electricidad de Sogamoso y las que traen la electricidad de Chivor, y son proyectos que arrancaron hace más de 10 años y probablemente en su inicio no se manejó bien la relación con las comunidades”.

Según él, los habitantes de esas regiones sienten “que el grupo fue impositivo y maltratador, y hay mucho resentimiento y dolor. Desde que yo estoy he tratado de decirle a la gente que nos dé una oportunidad. Hemos fortalecido muchísimo la organización, el trato de comunidades. Esos fueron contratos que se hicieron con outsourcing, donde a la gente la amenazaron con demandas legales y estamos bloqueados en unos puntos, que si no construimos esas líneas en el año y medio que queda, el centro del país va a tener un déficit de electricidad y esto va a ser muy complicado para todo el mundo”.

Sin embargo, se mostró optimista por el apoyo del gobierno, pues cree que así “vamos a ser capaces de hacerlo y estamos en ese proceso con la ministra de Ambiente y con la directora del Anla. Yo tengo el compromiso con todos ustedes de sacar esto adelante, no vamos a desfallecer, y a la comunidad que nos permite negociar con ellos directamente, que somos transparentes, que somos objetivos, que somos justos y que las mentiras que les han dicho de que esto va a acabar con el medio ambiente son mentiras, pero con la rabia de lo que ha pasado, pues mucha gente desafortunadamente cree”.

“Ya por lo menos hay 3.000 personas afectadas”

El funcionario dijo que, incluso, “el déficit ya es muy grave. Tú tienes proyectos en parques industriales en la zona Tocancipá y Zipaquirá, que ya no pueden hacer nada nuevo. La fábrica de vacunas para Bogotá que se iba a poner en esas partes no consigue una cifra tan bajita como 12 MW de potencia, y proyectos de vivienda en el norte de la ciudad tampoco se están pudiendo entregar porque hoy en día ya no tienen acceso a la electricidad. Ya por lo menos hay 3.000 personas afectadas por esta falta de infraestructura y de aquí a 3 años eso puede ser importante”.

Reconoció que “el problema está hoy ya y el problema ya es serio. Lo que pasa es que no está afectando a los usuarios regulares, está afectando a la gente que quiere hacer cosas nuevas. Esto en cualquier momento puede tener impactos. Si Termozipa llega a tener un daño, vamos a tener una restricción muy grave en la región”.

Sin embargo, afirmó que se está haciendo “un esfuerzo gigantesco para poder aguantar. Confiemos que este año y medio que tenemos para construir la línea seamos capaces de lograr los acuerdos con las comunidades, el apoyo de los alcaldes y que la gente confíe, que nosotros como hemos mostrado en La Guajira tenemos el mayor compromiso de cuidar el medio ambiente y de trabajar con la comunidad y con las autoridades”.

Para él, “no es probable” que haya un apagón en Bogotá en el corto plazo. “Si tenemos mala suerte, puede ocurrir. Tenemos un año y medio para resolver las cosas y yo estoy convencido de que las vamos a resolver”, finalizó.

