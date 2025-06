Hermana de Miguel Uribe revela cómo sus hijos le contaron sobre el atentado: "Una pesadilla"

Seis días después de que Colombia se estremeciera con el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su hermana, María Carolina Hoyos, contó en entrevista con Noticias Caracol cómo han sido estos días en los que el senador se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo en su cabeza. Les agradeció a los colombianos por sus muestras de solidaridad e indicó que toda su familia mantiene la esperanza.

"Lo que hace que estemos en pie aún con la fe férrea y firme de que el milagro se va a dar es tanta expresión de solidaridad de miles y cientos de personas que, no solamente en Bogotá sino en Colombia, y en muchas partes del mundo, están orando por Miguel (...) Uno recibe lo que siembra... mi abuela siempre ha tenido las banderas de la solidaridad, y a mi hermano y a mí nos dieron en el tetero la solidaridad", aseguró.



¿Cómo se enteró María Carolina Hoyos del atentado contra Miguel Uribe?



La hermana del precandidato del Centro Democrático comentó que recibió la noticia del atentado por fuera del país, mientras estaba "peregrinando y orando" en el camino de Santiago, una ruta de 15 kilómetros que se ha calificado como la más antigua de Europa y recorre España, Portugal y parte de Francia, con destino a la tumba de Santiago el Mayor en Santiago de Compostela.

"Mis hijos me llaman, yo por el cambio de horario estaba dormida, y me dicen: 'Mamá, atentaron contra el tío Miguel'. Yo les dije es una noticia vieja, de hace 35 años, es lo del atentado de mi mamá que la mataron y eso es un refrito, debe ser algo así. Ellos me dijeron: 'Levántate, despiértate mamá, porque es verdad'. (...) Mirando para atrás, probablemente Dios me estaba preparando, estaba sintonizada en rezar, en dar gracias", contó para este medio.

Hoyos aseguró que, al igual que el neurocirujano Fernando Hakim, quien operó a Uribe Turbay, la familia cree en el poder de San Charbel, pues desde pequeña, tanto a su hermano como a ella, les enseñaron "a quererlo". "La oración de san Charbel, de hecho, la tengo en la parte de atrás de mi celular, es muy sencilla y a uno le da la posibilidad en un momento de solicitar lo que uno está pidiendo al cielo. Él es el de las causas imposibles", resaltó.

María Carolina Hoyos, María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay. Captura de video y redes sociales

"El final no va a ser el mismo, no puede ser": María Carolina Hoyos

Hoyos resaltó que hace 35 años le tocó vivir una experiencia similar con su madre, quien fue secuestrada y asesinada por el cártel de Medellín al mando de Pablo Escobar. "Tiene muchas coincidencias, pero el final no va a ser el mismo, no puede ser (...) Si Miguel está luchando por su vida, si la ciencia y el Dr. Hakim y todos los médicos y la Fundación Santa Fe hacen su mejor esfuerzo, además de una manera tan profesional, los que estamos afuera, los que lo amamos, tenemos que actuar en concordancia", aseguró Hoyos.

Dijo que cuando pudo finalmente entrar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe, donde está internado Uribe Turbay, le dio "mucha emoción, mucha ternura y dolor" al ver a su hermano en condición crítica. "Me parecía una pesadilla, quería levantarme de este mal sueño. Llevaba siempre el aceite de San Charbel, que digo que es como tener a Dios entre un frasquito, y es milagrosísimo. Entonces saqué un poquito de este aceite y se lo puse y me arrodillé enfrente de la camilla. Le empecé a rezar a san Charbel, pidiéndole que en este caso se haga el milagro", relató.



¿Cuál es la condición de Miguel Uribe Turbay?

Tras el atentado ocurrido en el barrio El Golfito de Modelia, hacia las 5:30 de la tarde del pasado sábado 7 de junio, el precandidato fue trasladado a la Clínica Medicentro, donde fue estabilizado. Luego fue trasladado a la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Su estado sigue siendo crítico y su pronóstico es reservado. Según el último parte médico del centro hospitalario, "permanece en manejo multidisciplinario en la unidad de cuidados intensivos, con monitoreo hemodinámico y neurológico continuo".

Añadieron que "muestra una respuesta al manejo instaurado reflejado en leve disminución de su presión intracraneana, con valores de perfusión cerebral con tendencia a la estabilidad. De continuar con esta evolución clínica, se realizará un nuevo control imagenológico cerebral en los próximos días para evaluar cambios, hallazgos y revaloración de las lesiones".

*Esta nota contó con la reportería de Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

lmercado@caracoltv.com.co