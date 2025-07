Un mes del atentado contra Miguel Uribe: su esposa, María Claudia Tarazona, publica foto y mensaje

Un mes se cumple este lunes del atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, quien fue gravemente herido durante un mitin político en un parque en el barrio Modelia, en Bogotá. Desde entonces, permanece hospitalizado en estado grave de salud, en medio de la incertidumbre sobre su evolución y el desenlace del proceso investigativo. A la fecha, cinco personas han sido capturadas, entre ellas el joven sicario de 15 años de edad, quien fue aprehendido en flagrancia el día de los hechos. La captura más reciente es la de Elder José Arteaga Hernández, alias El costeño, el señalado articulador del plan criminal.

María Claudia Tarazona, la esposa de Uribe Turbay, publicó un mensaje y una fotografía en su cuenta de Instagram al cumplirse el primer mes del atentado. "Ya ha pasado un mes. Gracias Dios, ayúdame más", escribió la mujer, quien adjuntó en la publicación una fotografía del senador en compañía de su hijo.

En las últimas horas Tarazona ha publicado otros mensajes. En la mañana del domingo lo hizo con un video de la jornada en la que decenas de colombianos decidieron salir a las calles de más de 20 ciudades del país para correr en apoyo al senador y precandidato. "Amor de mi vida, todos el día pienso en ti, en las noches rezo por tu salud y te visualizo así, feliz, corriendo que es una de tus grandes pasiones. Gracias infinitas desde el fondo de mi corazón a cada una de las personas que hoy está corriendo por la vida de Miguel", escribió. "Honro a todos los héroes que dieron y están dando su vida por Colombia. Esta carrera es también por ellos".

En una publicación anterior, el jueves pasado, Tarazona informó que a Uribe Turbay le practicarían una nueva cirugía, de la cual, según el parte médico, salió bien. En esa ocasión, acompañado de una foto de su mano sobre el pecho del senador, Tarazona le dirigió unas palabras a su hijo, Alejandro. "Eres quien me mantiene firme, serena y con esperanza. En ti veo reflejado el infinito amor que tu papá siente por ti, en tus ojos veo a tu papá con su grandeza. También eres quien mueve lo más profundo de mi corazón, tus lágrimas me atraviesan y puedo decir, sin duda alguna, que me desgarran el alma. Contigo y tus hermanitas hemos aprendido a tener paciencia y a esperar el tiempo que sea necesario para que papá vuelva a nosotros. Gracias hijos, después de que pase esta tormenta, el sol volverá a brillar", escribió.



Un mes del atentado

Uribe Turbay, de 39 años de edad, fue atacado el pasado 7 de junio cuando adelantaba un acto de precampaña en el barrio de Modelia. El político recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda, y desde entonces permanece bajo pronóstico reservado en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Su caso desató una ola de indignación nacional y el compromiso de las autoridades de capturar a todos los responsables.

Hasta la fecha, cinco personas han sido detenidas, incluido alias El Costeño, capturado el sábado en la madrugada como presunto responsable de planificar el atentado. La Fiscalía investiga si detrás del crimen hubo motivaciones políticas o redes criminales con intereses económicos. Mientras tanto, la familia del senador ha agradecido el acompañamiento ciudadano y pidió mantener las oraciones por su recuperación. Su esposa, María Claudia Tarazona, dijo en un comunicado que "cada gesto de solidaridad es un impulso para no perder la esperanza".

Durante las semanas que lleva hospitalizado, el joven político ha sido sometido a más de cinco procedimientos quirúrgicos en el cráneo y la pierna izquierda, por lo que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de esa prestigiosa clínica. El jefe del Departamento de Neurocirugía de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Fernando Hakim, quien ha estado encargado de esos procedimientos, publicó este domingo en sus redes sociales: “Quiero darles las gracias a los colombianos por tantos mensajes; a la Fundación Santa Fe, a los médicos y a todas las personas que nos han ayudado. Agradecimiento muy especial a mi familia. Le doy las gracias a Dios y seguimos adelante con mucha fe".

