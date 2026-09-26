Imágenes | Reportan incendio en cerros orientales de Bogotá: esto se sabe

Usuarios en redes sociales reportaron un incendio forestal, aproximadamente a la altura de la calle 85, en Bogotá. En imágenes tomadas desde diferentes puntos se observa una columna de humo que sale de una zona del cerro, lo que ha llamado la atención de quienes se encuentran en el sector.
El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá confirmó que se dirige al lugar para atender la emergencia. Por ahora, no se conocen detalles sobre las causas del incendio ni sobre posibles afectaciones
Alerta 🚨 Se ve humo, parece iniciar un incendio en los cerros orientales, sobre la calle 90. Cerro del cable. @Rodrigo_Lara_ @BomberosBogota @CarlosFGalan @IDIGER @UNGRD @CerrosdeBogota #CerrosOrientales pic.twitter.com/vgHDs81OaL— Cata García Barón (@lacatagarcia) September 26, 2026
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Incendio forestal en los Cerros Orientales a la altura de la Calle 85 aprox. @CarlosFGalan @Bogota @Ambientebogota @BomberosBogota pic.twitter.com/Ff0HHXK4m6— Miss Gallagher (@missmonodimple) September 26, 2026
@BomberosBogota Buenos días! Para reportar este incendio en el cerro de Bogotá. pic.twitter.com/fxcGeDAeyC— Dani (@Danitovar) September 26, 2026
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NOTICIA EN DESARROLLO