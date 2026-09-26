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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Imágenes | Reportan incendio en cerros orientales de Bogotá: esto se sabe

Imágenes | Reportan incendio en cerros orientales de Bogotá: esto se sabe

La presencia de una columna de humo en una zona del cerro generó reportes de un posible incendio forestal cerca de la calle 85 en Bogotá.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 26 de sept, 2026
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Imágenes | Reportan incendio en cerros orientales de Bogotá: esto se sabe
Esto se sabe-
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Usuarios en redes sociales reportaron un incendio forestal, aproximadamente a la altura de la calle 85, en Bogotá. En imágenes tomadas desde diferentes puntos se observa una columna de humo que sale de una zona del cerro, lo que ha llamado la atención de quienes se encuentran en el sector.

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El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá confirmó que se dirige al lugar para atender la emergencia. Por ahora, no se conocen detalles sobre las causas del incendio ni sobre posibles afectaciones

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