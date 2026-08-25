Misterioso hallazgo de cuerpo de un hombre en caño del norte de Bogotá: esto se sabe de la persona

En la mañana del 24 de agosto, la comunidad en el norte de Bogotá quedó consternada después de conocerse acerca del hallazgo del cuerpo de un hombre en la localidad de Suba. Este sector de la ciudad fue escenario el pasado fin de semana de un lamentable caso de un feto que fue encontrado en el sector Caminos de la Esperanza, en un botadero de basura. Los casos no están necesariamente relacionados.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el reporte del cuerpo fue realizado cerca de las 9:40 de la mañana en el barrio Altos de San Jorge. Los restos estaban al interior de un caño de la zona. Se desconoce de momento si la persona presentaba signos de violencia o si ya tenía algún grado avanzado de descomposición. La investigación fue asumida por el CTI de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, el cuerpo permanece en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la respectiva necropsia e identificación del cuerpo.

Hasta ahora, las autoridades señalan que los restos corresponden a un individuo de sexo masculino que tendría aproximadamente 31 años. Se estima que el proceso de identificación culmine mañana.

¿Qué hacer si encuentra un cuerpo en Bogotá?

Si una persona encuentra un cuerpo en Bogotá, debe evitar manipularlo, moverlo o acercarse innecesariamente al lugar. Lo recomendable es comunicarse con la Línea 123 y reportar el hallazgo, indicando la ubicación exacta y las condiciones en las que fue encontrado. Mientras llegan las autoridades, es importante evitar alterar la escena o tocar objetos que puedan estar alrededor del cuerpo, ya que estos podrían ser relevantes para la investigación.



¿Qué sigue después del hallazgo?

Una vez las autoridades reciben el reporte, se desplazan hasta el lugar para verificar el hallazgo y adelantar los procedimientos correspondientes. Cuando se trata de un caso que requiere investigación judicial, intervienen unidades de investigación criminal y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El cuerpo es trasladado posteriormente al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se realizan los procedimientos médico-legales correspondientes. La necropsia permite establecer información relacionada con la causa y las circunstancias de la muerte.

Cuando la identidad de la persona no ha sido establecida, Medicina Legal adelanta los procedimientos necesarios para su identificación, de acuerdo con las condiciones del cuerpo y la información disponible. En este caso, el cuerpo permanece en las instalaciones de Medicina Legal para la respectiva necropsia e identificación. Hasta ahora, las autoridades señalan que corresponde a un individuo de sexo masculino de aproximadamente 31 años y se estima que el proceso de identificación culmine mañana.

María Paula Rodríguez Rozo

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