Video | Mujer que habría intentado colarse en TransMilenio terminó a golpes con guardas de seguridad

Un nuevo episodio de confrontación entre usuarios y personal de seguridad quedó registrado en una estación de TransMilenio en Bogotá. Las imágenes, difundidas este 25 de agosto por el concejal Juan David Quintero, muestran una discusión que terminó en agresiones físicas entre una mujer y guardas de seguridad del sistema. De acuerdo con las primeras versiones conocidas sobre el caso, el incidente se habría originado cuando una pareja intentó ingresar a TransMilenio sin validar el pasaje. Los integrantes del equipo de vigilancia se percataron de la situación y realizaron el procedimiento correspondiente para impedir el ingreso irregular.

En el video se observa a una mujer enfrentándose con una de las guardas, mientras otras personas permanecen cerca de la escena. En un momento, la situación escaló y se presentaron golpes entre las involucradas y otros trabajadores del sistema. El hecho fue compartido en redes sociales del concejal, quien cuestionó que los controles para evitar la evasión del pasaje terminen en enfrentamientos dentro del sistema de transporte público. "Miren esto, que ya es el colmo. ¿Hasta cuándo los colados van a hacer lo que quieran?", escribió al publicar las imágenes. Quintero también hizo un llamado para que las autoridades refuercen las medidas de seguridad en TransMilenio y pidió que los trabajadores encargados de realizar los controles cuenten con respaldo institucional.

Miren esto que ya es el colmo…



¿HASTA CUANDO LOS COLADOS VAN A HACER LO QUE QUIERAN? 🚨



No puede ser que todo termine en violencia y más cuando es notorio la falta de respeto.



Pido urgentemente al presidente @ABDELAESPRIELLA priorizar la seguridad también en Bogotá y su… pic.twitter.com/ErbJDKpu1i — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) August 24, 2026

TransMilenio rechazó la agresión contra sus trabajadores

Según la información entregada posteriormente por TransMilenio, las personas involucradas habrían ingresado al sistema de manera irregular, evadiendo el pago del pasaje. La entidad explicó que, durante las labores de apoyo y control que realiza el personal de vigilancia, se presentó una agresión física contra los guardas que estaban interviniendo en el procedimiento. En el material difundido se aprecia principalmente el enfrentamiento entre una mujer y una guarda. Luego de que el video comenzara a circular, TransMilenio entregó un pronunciamiento sobre lo sucedido y confirmó que activó los protocolos correspondientes.



"Rechazamos de manera categórica cualquier tipo de agresión contra los colaboradores que diariamente trabajan en el sistema. Los vigilantes son seres humanos que cumplen una labor fundamental para garantizar la seguridad y el orden, y no deben ser objeto de violencia por el cumplimiento de sus funciones", comenzó diciendo la empresa. La entidad explicó que, una vez tuvo conocimiento de lo ocurrido, puso en marcha los protocolos establecidos y dio aviso a las autoridades competentes para que atendieran el caso.



"Según las primeras versiones, las personas implicadas habrían ingresado de forma irregular evadiendo el pago del pasaje. Durante el desarrollo de las labores de apoyo y control, propias del equipo de vigilancia, ocurrió una agresión física hacia los guardas que intervinieron para restablecer el orden", explicó la entidad sobre el hecho. TransMilenio también hizo un llamado a los usuarios para mantener "comportamientos que favorezcan una sana convivencia y a hacer un uso adecuado del sistema". Este tipo de agresiones contra trabajadores del sistema, pueden conllevar multas cuyos valores dependerán de las circunstancias y de las conductas que sean establecidas por las autoridades.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL