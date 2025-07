Niña resultó gravemente herida tras el ataque de un perro en Bogotá: esto dijo dueño de animal

Dos personas resultaron heridas, entre ellas una niña de 11 años, tras el ataque de un perro de raza de manejo especial en Bogotá. El suceso, que duró aproximadamente 20 segundos, ocurrió cuando el animal salió de una vivienda y agredió a la menor mientras esta pasaba frente al inmueble. El ataque quedó captado en video.

"Nos dirigíamos hacia la casa, que es por la misma cuadra, a seis casas de donde salió el perro a atacarnos. Vamos pasando con los dos niños, voy con mi ahijada y mi nieto. Los dueños de esa casa abren la puerta de un garaje, sale el perro con una furia rabiosa, fuerte, y me ataca la niña", contó para Noticias Caracol Omar Sarmiento, padre de la niña, quien, en un intento desesperado por proteger a Isabela también fue atacado por el canino, resultando con 15 puntos en su brazo derecho.

Los desgarradores gritos de Isabela, la niña de 11 años, alertaron a los vecinos. Ella permanece hospitalizada, y los médicos evalúan la profundidad de las heridas para descartar afectaciones a órganos vitales. Afortunadamente, según los reportes iniciales, las mordeduras profundas no comprometieron órganos como el estómago o el riñón.



Esto dijo el dueño del perro que atacó a niña

Las autoridades que atendieron el caso recibieron un carnet de vacunas por parte del propietario del perro. Sin embargo, el padre de la niña expresó sus dudas sobre la autenticidad del documento, señalando que apareció varias horas después del incidente y que, según él y la comunidad, "le faltan muchas cosas técnicas para ser un papel de vacuna". Este hecho ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Pero, ¿cuál es la responsabilidad de los dueños de animales de raza especial? El Instituto de Protección y Bienestar Animal hizo una serie de recomendaciones y subrayó que, si se posee un animal de este tipo, es fundamental garantizar una custodia adecuada para evitar que salgan de casa y causen incidentes. Además, resaltó la necesidad de contar con una póliza de responsabilidad civil que cubra los posibles daños en caso de un infortunio como el ocurrido.

"Es caso que nos comentan es de un aminal que salió de su casa. Ahí hay un responsabilidad también de una buena tenencia. Si yo sé el tipo de animal que tengo, debo garantizar justamente que tenga una custodia responsable. Segundo, tengo también que tener una póliza que en el caso de que el animal salga y termine ocurriendo un infortunio como el que nos han mencionado tengamos la posibilidad de cubrir los daños que se han producido", aseguró Antonio Hernández Llamas, director del Instituto de Protección y Bienestar Animal.

Noticias Caracol conversó telefónicamente con el propietario del perro, quien manifestó tener miedo de entregar una declaración por las amenazas que ha recibido su familia. Aseguró que su mascota tiene todas las vacunas y que la Secretaría de Salud inspeccionó al animal el día miércoles en horas de la tarde, y se programó una nueva visita para los próximos días.



Joven también fue atacado por perros en Bogotá

Este caso se suma al que se conoció a finales de marzo de este año, cuando Greiber Eduardo Berrío, un joven de 19 años de edad del sur de Bogotá, fue atacado por una jauría de nueve perros, que le causaron más de 150 mordeduras en todo su cuerpo. Greiber Eduardo permaneció cuatro meses en la unidad de cuidados intensivos. Perdió sus dos brazos y sus orejas. El joven le hizo un llamado a las autoridades, pues considera que su caso se pudo haber prevenido.

"Fue doloroso. Si hablamos del ataque en el tema físico lo fue. Tomemos acción y no esperemos a que pase lo peor para tomar cartas en el asunto (...) La muerte no es un final sino un comienzo, porque más allá de lo físico existe lo espiritual… Y aunque no lo creamos sí existe", aseguró para Noticias Caracol.

