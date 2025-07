¿Por qué está haciendo tanto frío en Bogotá?, esto dice el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) hizo aclaraciones sobre la percepción de frío en Bogotá mayor a la habitual. Además, la entidad explicó otros fenómenos que están afectando la ciudad y otras regiones de Colombia, como el estado del fenómeno de La Niña y la llegada de polvo del Sahara al país.

"Las temperaturas reportadas para los sectores del sur del país se encuentran dentro de la climatología regular", explicó la teniente Coronel Carolina Rueda, Jefe de la Oficina de Pronósticos y Alertas del Ideam. La funcionaria aclaró las razones para las bajas temperaturas que se han sentido en Bogotá y otras zonas del país.



¿Por qué está haciendo tanto frío en Bogotá?

De acuerdo con el Ideam, Bogotá ha registrado en las últimas semanas temperaturas mínimas entre los 6.8 °C y 11 °C, propias de la temporada. Sin embargo, la sensación térmica en algunos momentos del día se ha sentido inferior a lo normal. "Estos valores no tienen una cercanía a la temperatura mínima histórica del mes. Paulatinamente hemos tenido una mayor intensidad en los vientos característicos de este mes y el mes de agosto que puede influenciar también en este valor".

En este momento, países australes como Chile y Argentina ingresaron a la estación invernal. "Con avance de frentes fríos, y otros sistemas que caracterizan su territorio a cientos de kilómetros de nuestro país. Estos sistemas avanzan hacia el norte afectando en algunos casos sectores de la Amazonía brasilera y en casos extremos la Amazonía colombiana, situación que no ha sido evidenciada en esta temporada del 2025".

Por esta razón los términos “ola polar” y “frente frío”, según indicaron, se han popularizado como la explicación a estas sensaciones térmicas. "Sin sustento técnico en nuestro país ecuatorial cuya influencia es indirecta", dijeron desde el Invima. "La capital del departamento Amazonas, Leticia, reportó en el último mes una temperatura mínima de 19.5 ºC, siendo esta la menor en lo transcurrido del año", dijo la teniente Coronel Carolina Rueda.

Rueda, agregó que "la mínima histórica tiene un reporte de 14.5 ºC y ese es un valor que se dio en algún momento de la historia por una condición específica. En este momento algunos valores de temperatura en la capital del país y en sectores del pie de monte amazónico y llanero también han reportado sensación térmica con algún tipo de tendencia al frío. Esto está correspondiente a un cambio de temporadas y a una transición de las estaciones".

La funcionaria dijo que Chile, Argentina y algunos otros sectores de los territorios al sur del continente, como la Patagonia, reportan cambios de temperatura extremos asociados a a frentes fríos. Estos, están "aociados a la invierno regular que está pasando en esta en esta región del mundo. Esto no tiene una influencia directa y los frentes no han llegado hasta este el sector del país, toda vez que no tienen una influencia directa en nuestra climatología".



Otras condiciones climáticas en Bogotá y Colombia

El Ideam también explicó los fenómenos de La Niña y el polvo del Sahara. Sobre este primero, el análisis de la entidad indica que "la probabilidad de neutralidad sobre el fenómeno ENSO en el mes de julio del 2025 es del 85%. Las probabilidades de desarrollo del fenómeno La Niña para el mes de diciembre 2025 es de un 41%, una cifra que sugiere una posibilidad de ocurrencia del fenómeno".

Para que se oficialicé la llegada del fénomeno de La Niña a Colombia deben consolidarse varias condiciones técnicas. “Estas condiciones son solamente medidas bajo una condición de medición de temperatura del océano pacífico, y debe haber varias variables para que pueda consolidar el fenómeno, al finalizar el año”, aseguró Rueda.

Por su parte, el polvo sahariano es descrito como una masa de diminutas partículas minerales que se originan en el desierto del Sahara. Estas son transportadas por los vientos a través de grandes distancias. A menudo, esta masa alcanza zonas como el océano Atlántico y el continente americano. "Su concentración puede variar según la época del año, siendo más común entre junio y agosto", explica el Ideam.

Según la entidad, algunas nubes de polvo con una baja cantidad de material particulado han sido reportadas en algunas zonas del norte de Colombia. “Este polvo del Sahara, cuando se presenta en grandes nubes con una alta intensidad, genera unas condiciones de degradación de la calidad del aire para el sector de la costa caribe colombiana. En estos momentos, no tenemos una activación de una nube de polvo sahariano que sea significativo que pueda generar una alerta para el país”, concluyó la teniente coronel Rueda.

