Pico y placa regional en Bogotá: medidas para este lunes festivo, 14 de octubre de 2024

El pico y placa en Bogotá es una medida adoptada para optimizar la movilidad en la ciudad, limitando la circulación de vehículos particulares en horarios determinados. Esta regulación se aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., y varía según el último número de la matrícula del vehículo.

No obstante, en los días festivos se siguen reglas adicionales para facilitar el ingreso a la ciudad y mejorar el desplazamiento de los viajeros. Este lunes 19 de agosto, se implementará esta disposición.

El pico y placa regional se aplicará el lunes 14 de octubre para facilitar el retorno de los viajeros que se desplazan durante el puente festivo. Esta medida se implementará en los principales corredores de acceso a la ciudad, restringiendo la circulación de vehículos particulares en horarios específicos.

¿Cómo afecta el pico y placa regional a los diferentes tipos de vehículos?

Vehículos particulares

Para los vehículos particulares, el pico y placa regional se aplicará en los siguientes horarios:



De 12:00 p.m. a 4:00 p.m.: podrán circular los vehículos con placas terminadas en números pares (0, 2, 4, 6, 8).

podrán circular los vehículos con placas terminadas en números pares De 4:00 p.m. a 8:00 p.m.: podrán circular los vehículos con placas terminadas en números impares (1, 3, 5, 7, 9).

Taxis y transporte público

Los taxis y vehículos de transporte público también estarán sujetos a restricciones específicas durante el pico y placa regional. Es recomendable consultar la normativa vigente para estos vehículos en la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Costo de la multa por incumplir el pico y placa regional

El costo de la multa por incumplir la normativa del pico y placa en Bogotá es de $650.000. Además, los infractores podrían enfrentar la inmovilización del vehículo, lo que implicaría costos adicionales por el servicio de grúa y parqueadero.

¿Se ha generado algún cambio en el pico y placa en los últimos días?

Recientemente, se ha implementado un plan piloto de pico y placa los sábados durante los fines de semana con festivo. Esta medida busca mejorar la movilidad en las salidas de la ciudad y aumentar la velocidad del tráfico en un 22%. Aunque el sábado 17 de agosto no se impusieron multas, en los siguientes fines de semana con festivo sí se aplicarán sanciones para los vehículos que ingresen a la ciudad.

Además, se mantendrán las mismas restricciones del pico y placa regional para vehículos particulares. En los próximos sábados con puentes festivos, los vehículos con placas terminadas en números pares (0, 2, 4, 6, 8) no podrán transitar de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., mientras que los vehículos con placas terminadas en números impares (1, 3, 5, 7, 9) estarán restringidos desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.