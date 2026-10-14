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Reconocido músico falleció en Bogotá por fatal accidente cuando estaba de gira

El artista actualmente era acordeonero de una agrupación musical que tocaba música popular.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 14 de oct, 2026
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José Angel Plata
José Angel Plata
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El mundo de la música colombiana viste de luto después de la muerte de José Ángel Plata Medina, más conocido en el mundo artístico como “Chane”, después de que el artista fuera víctima de un fatal accidente de tránsito en Bogotá cuando la agrupación a la que pertenecía se encontraba de gira. Su última parada había sido el municipio de Anapoima, Cundinamarca. Su fallecimiento fue confirmado por las autoridades en Bogotá.

Plata era músico, compositor y arreglista de la agrupación de Uriel Henao, el rey de los corridos prohibidos. Oriundo de Santander y nacido en 1978, este hombre era reconocido por pertenecer a una familia dedicada a la música, en la que él y sus hermanos siguieron el camino del arte. “Chane” llevaba ya varios años incorporado a la banda de Uriel Henao. El músico destacaba por su destreza para interpretar varios instrumentos, como la batería, el bajo, la guitarra y el acordeón. Justamente, en el grupo de música popular tocaba este instrumento de aire.

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Uriel Henao Daza, el cantante con quien trabajaba Plata, lamentó su partida públicamente a través de sus redes sociales: “Mi amigo, gracias por acompañarme durante tantos años, por los gratos momentos. Te recordaré por siempre. Dios te tenga en su gloria”.

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La información preliminar que tienen las autoridades de tránsito en Bogotá indica que Plata había bajado del bus donde se transportaba el grupo a la altura de la diagonal 115 con calle 13. En condición de peatón, la víctima resbaló cuando pisaba un separador y cayó justo en la avenida. De improvisto, pasó una tractomula que lo embistió. La hipótesis principal apunta a que la víctima no usó los pasos seguros para transitar como peatón.
María Paula Rodríguez Rozo
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