Un repudiable episodio de intolerancia y racismo sacudió el fútbol profesional colombiano durante el clásico entre Millonarios y América de Cali, disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá por la tercera fecha de los cuadrangulares finales. El defensor central del equipo visitante, Dany Rosero salía hacia el vestuario luego de ser expulsado en el minuto 49 del encuentro. En ese momento fue víctima de una agresión verbal y física de carácter discriminatorio por parte de un seguidor ubicado en las tribunas del escenario deportivo.

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Las cámaras de la transmisión del partido mostraron cuando el defensor caminaba con dirección al túnel de vestuarios y un hincha de Millonarios, situado en esa zona, comenzó a lanzarle insultos racistas y gestos despectivos. La agresión no se limitó a ofensas verbales, pues luego el sujeto escupió en dos oportunidades al futbolista. De inmediato, los comentaristas y los espectadores rechazaron la actuación del seguidor azul.



¿Qué consecuencias jurídicas tendría el hincha de Millonarios?

Tras la difusión de las imágenes y la recolección de pruebas, expertos en derecho penal, consultados por Noticias Caracol, analizaron el alcance de la conducta del agresor y explicaron los delitos en los que habría incurrido. El penalista Saúl León manifestó que uno de ellos sería por “actos de discriminación por razón de raza, que está tipificado en nuestro código penal”.

Incluso señaló que "puede llegar a ser sancionado penalmente con una privación de la libertad de entre 12 y 36 meses de prisión. Y esto con una circunstancia específica que hace más grave los hechos y es que se produjo en un estadio".

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Por su parte, el abogado Daniel Solarte recordó los antecedentes internacionales de relevancia, como las sanciones impuestas en España ante agresiones racistas sufridas por Vinícius Júnior en los estadios de Mestalla y Valladolid, donde los juzgados penales impusieron condenas de entre 8 meses y un año de prisión para los responsables.

Sanciones adicionales y rechazo de Millonarios

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Aparte de la responsabilidad penal que contempla penas de prisión, el hincha implicado enfrentaría otras sanciones severas como el veto de por vida en los estadios del país, el pago de una multa y la realización de trabajo comunitario. De igual forma, Millonarios podría recibir sanciones administrativas como institución por lo acaecido en su escenario local.

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, indicó que desde la Alcaldía se está en búsqueda de la persona para sentar un precedente contra el racismo. Además, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) exigió la aplicación de todas las sanciones establecidas en la ley y solicitó impedir de manera definitiva el ingreso del agresor a los escenarios deportivos. Por su parte, la directiva del América de Cali anunció que sus publicaciones institucionales permanecerán en blanco y negro como símbolo de rechazo hasta que las autoridades tomen medidas firmes frente al acto racista.

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