La Unidad Nacional de Protección (UNP) reveló nuevos detalles de la balacera registrada en el norte de Bogotá en la que estuvieron involucrados algunos de sus miembros. De acuerdo con la entidad, el personal de protección respondió al presunto intento de robo por parte de hombres armados. El personal de la UNP se encontraba en ese momento al resguardo de una persona protegida bajo un esquema de seguridad.



"Los hechos se registraron durante la madrugada del sábado 28 de noviembre de 2026, cuando un grupo de hombres armados habría intentado cometer el hurto de un vehículo al servicio de la UNP en el norte de Bogotá", comienza diciendo un comunicado compartido por la entidad. Aseguran que hacia la 1:00 de la madrugada, en inmediaciones de un conjunto residencial ubicado en la calle 127, "una camioneta con cuatro ocupantes armados abordó a una persona protegida que descendía de otro vehículo".



¿Qué se sabe de las víctimas del intento de presunto hurto?

La UNP explicó que "ante la situación de riesgo, una de las personas del esquema de protección reaccionó con su arma de dotación para proteger la vida del beneficiario y sus acompañantes, produciéndose un intercambio de disparos". Como ya se había dado a conocer, el resultado del intercambio de disparos terminó con la muerte de dos de los presuntos delincuentes y un tercero herido. "El cuarto implicado emprendió la huida en la camioneta, atropellando a una de las acompañantes durante su escape. Sin embargo, gracias a la reacción de la Policía Nacional, fue interceptado y capturado para posteriormente quedar a disposición de las autoridades competentes", añadieron.

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Asimismo, revelaron que "una de las personas de protección resultó herida por un impacto de arma de fuego en la pierna izquierda", mientras que la acompañante que fue atropellada también presentó una lesión por arma de fuego en uno de sus brazos. "Ambas personas fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica y se recuperan satisfactoriamente", explicaron.



El beneficiario del esquema de protección y su esposa resultaron ilesos, y fueron acompañados por uniformados de la Policía "mientras se adelantaban los procedimientos correspondientes y se garantizaba su retorno seguro a la residencia". La UNP también aseguró que "el caso quedó en conocimiento de las autoridades competentes, que deberán adelantar las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del hecho y confirmar si el objetivo de los atacantes era el hurto del vehículo".

