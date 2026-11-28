La llegada de las últimas semanas del año visten a Bogotá de fiesta con experiencias turísticas y culturales para despedir este 2026. Con el acompañamiento del Instituto Distrital de Turismo (IDT), desde el 26 de noviembre se abrieron las puertas la séptima edición del Festival Brilla 2026, un espectáculo inmersivo de luces, tecnología y naturaleza que transforma las noches bogotanas.



El Festival Brilla 2026 es un evento nocturno al aire libre y bajo techo que ofrece un recorrido peatonal de aproximadamente un kilómetro de extensión, diseñado para recorrerse entre una y tres horas. Para esta séptima entrega, la propuesta temática gira en torno a la biodiversidad, la polinización, la protección del medio ambiente y la seguridad alimentaria.



¿Qué días y en dónde se llevará a cabo?

Tras haber iniciado en el Jardín Botánico en 2019 y trasladarse al espacio Sencia (junto al estadio El Campín) en 2024, en 2026 estrena espacio en el Vive Claro Distrito Cultural, ubicado en la Avenida La Esmeralda 42-41. Este predio al aire libre brinda amplias zonas verdes y goza de conectividad con el Aeropuerto Internacional El Dorado y la Terminal de Transporte.

El festival estará disponible del 26 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027 y ofrecerá 45 noches de operación, en un horario de 6:00 p. m. a 10:00 p. m. Sin embargo, no habrá recorridos los días 24 y 31 de diciembre.



Precios para asistir al Festival Brilla 2026

Respecto a la boletería, las entradas se comercializan a través de la página web oficial, contando con preventa mediante la plataforma Fever y venta presencial aliada con Ticketmaster en el lugar del evento. Los niños menores de 2 años no pagan entrada y existen sistemas de reserva con pago diferido para grupos de 15 o más personas, colegios y organizaciones comunitarias.

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Los precios son:



Entrada general día específico (personas mayores de 11 años): $48.900

Entrada general cualquier día (personas mayores de 11 años): $53.800

Entrada menores de 2 a 10 años: $34.900

¿Cómo se lleva a cabo el Festival Brilla?

A lo largo de sus 19 estaciones temáticas, el evento combina expresiones artísticas y tecnológicas avanzadas que incluyen videomapping, holografía, proyecciones, efectos láser, esculturas gigantes, animatrónicos, música y juegos interactivos. El trayecto traslada al público a través de un relato de la vida en la Tierra que cuenta con un bosque prehistórico, mariposas luminosas, colibríes gigantes, esculturas monumentales y la figura central de Gaia, concluyendo en un sendero iluminado de girasoles para reflexionar sobre la conservación de la naturaleza.



Operará bajo un esquema de cero residuos enviados a rellenos sanitarios, con gestión diferenciada de desechos e iluminación LED de alta eficiencia energética para disminuir la huella de carbono. Incluye una zona infantil especial con juegos y fotos con "Brillita", el personaje oficial del evento. Además, es un evento pet friendly, permitiendo el acceso con mascotas.



El recorrido no cuenta con efectos auditivos o sonidos envolventes en el trayecto, pero sí incluye iluminación con destellos rápidos, lo cual debe ser tenido en cuenta por personas con sensibilidad sensorial. Cuenta con zona gastronómica con alternativas veganas y sin gluten, ya que no se permite el ingreso de alimentos externos. Se recomienda vestir ropa muy abrigada debido a las bajas temperaturas nocturnas en la ciudad.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co