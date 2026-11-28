Gabriel Cárdenas, estudiante de 17 años de la Universidad de los Andes, fue reportado como desaparecido el jueves 19 de noviembre tras salir de su vivienda en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. Ese mismo día, el joven se comunicó por chat con su madre para informarle que se encontraba muy cerca del centro universitario. No obstante, desde ese momento se perdió todo contacto con él, lo que llevó a sus allegados a activar los mecanismos de búsqueda urgente con el apoyo de las autoridades.

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Horas después de perderse su rastro, una cámara de seguridad ubicada en inmediaciones del Salto del Tequendama, en el departamento de Cundinamarca, registró la imagen de quien sería el estudiante caminando solo por el borde de la carretera. Cuatro días más tarde, tras un despliegue de búsqueda, los cuerpos de bomberos de los municipios de Soacha y San Antonio del Tequendama hallaron y recuperaron el cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 17 años en la zona, el cual correspondería a Gabriel.



Este sábado, la familia de Cárdenas público un comunicado de siete páginas para expresar la preocupación ante la ausencia de respuestas sobre las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior fallecimiento del joven. “Para nosotros, como familia, encontrar a Gabriel representó el final de una angustiosa búsqueda, pero también el comienzo de una serie de preguntas que necesitan respuestas”, dice el documento.



Los allegados al joven muerto manifestaron que no han recibido ninguna comunicación de la Fiscalía desde el hallazgo del cuerpo, por lo que señalan que no conocen cuáles son los avances de la investigación ni qué diligencias se encuentran pendientes.

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Las preguntas sobre el caso Gabriel Cárdenas

En primer lugar, plantean un análisis de las cámaras de videovigilancia de la Universidad de los Andes, con el objetivo de establecer los movimientos de Gabriel y conocer qué ocurrió durante su estancia en esa zona ese día. Además, indican las incógnitas sobre cómo se desplazó el joven hasta el Salto del Tequendama.

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(Lea: Video de las últimas horas con vida de quien sería Gabriel Cárdenas en Cundinamarca)

“Necesitamos conocer qué aplicación de transporte utilizó, quién prestó el servicio, cuál fue el recorrido realizado y qué registros existen de ese desplazamiento. No hemos recibido información sobre las cuentas de Gmail asociadas a su teléfono celular ni sobre los elementos digitales que puedan contribuir a reconstruir sus comunicaciones, ubicaciones y movimientos”, anotaron.

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También manifestaron que les preocupa que, al momento de recibir sus pertenencias en Medicina Legal, Gabriel no tuviera consigo ni su teléfono celular ni sus documentos de identidad, pese a que estos últimos habrían sido determinantes para su identificación. “Hasta el momento no hemos recibido información sobre el paradero de estos elementos ni sobre las gestiones realizadas para establecer qué ocurrió con ellos”, apuntaron.

En su solicitud, detallan que conocen que los análisis en Medicina Legal se demoran debido al rigor, tiempo y responsabilidad que estos merecen, pero insisten en que a la fecha no cuentan con el informe sobre los procedimientos adelantados y los resultados que se encuentran pendientes. “Nos preocupa profundamente que, desde el hallazgo de Gabriel, no hayamos recibido ninguna comunicación oficial sobre el avance de las investigaciones. Como familia, necesitamos saber que se están agotando todas las líneas de investigación y que cada elemento disponible está siendo analizado”, informaron.

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En el comunicado, la familia de Cárdenas indicó que no busca señalar responsables sin pruebas ni construir teorías. “Queremos conocer la verdad. Queremos entender qué pasó con Gabriel. Y queremos que su caso sea investigado con toda la rigurosidad que merece”, puntualizaron.

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