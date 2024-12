Sujetos, que golpearon e insultaron con palabras racistas a un policía, pidieron disculpas públicas

El pasado 20 de junio de 2024, dos hombres al interior de un avión, en el aeropuerto El Dorado, agredieron a un uniformado de la Policía Nacional. Este martes, 10 de diciembre de 2024, los atacantes, identificados como Oscar Peña y Milton Peña, le pidieron disculpas al funcionario.

En video quedó grabado el momento en que un sujeto, en compañía de su hermano, le pegaron al patrullero Carlos Quiñonez, luego del llamado que hizo la tripulación, pues los ciudadanos estaban bajo los efectos del alcohol.

En medio del procedimiento del uniformado de la Policía, Oscar Baquero le propinó una bofetada. Además, el sujeto dijo insultos racistas contra el funcionario.

Los dos agresores fueron detenidos por la Policía Nacional y horas después fueron dejados en libertad, ya que un fiscal solo les imputó el delito de lesiones personales dolosas.

Después de lo sucedido, el patrullero Quiñonez habló en Noticias Caracol en vivo sobre lo sucedido con sus atacantes: “Es bastante difícil tener que lidiar con eso en el año en el que estamos. Tener que vivir racismo no es la primera vez que me pasa y gracias a Dios supe manejar las cosas. Es algo que me ofende muchísimo, pero lo supe manejar bastante bien”.

El patrullero Quiñonez contó que atendió el llamado de la tripulación sobre dos sujetos que estaban teniendo comportamientos inapropiados dentro de la nave. En compañía de otro policía, el uniformado les pidió los documentos a los agresores y, desde ese momento, "ellos se pusieron muy alterados, estaban en aparente estado de ebriedad, estaban groseros y al momento de sacar a uno de ellos me dijo: ‘No me voy a bajar de aquí, negro’. Procedo a detenerlo para realizar el proceso de captura por racismo”.

Después de que los dos sujetos quedaron en libertad, el uniformado dijo sentirse tranquilo y orgulloso por su actuar: “No me afecta porque yo sé que el proceso judicial aún así continúa. Ellos no podían estar más tiempo encerrados sin que se les respetara sus derechos y ese es el procedimiento. Ellos están libres en este momento, pero el ente investigador resolverá”.

¿Cómo fue la disculpa a patrullero de la Policía?

Oscar Baquero, el que le propinó la cachetada al patrullero Quiñónez, le dijo al policía: “Yo, Oscar Leonardo Baquero, quiero pedirle excusas públicas a usted, Carlos Andrés Quiñonez, por haberme referido como afrodescendiente a usted. Quiero pedirle excusas, hacer mi compromiso de no repetición y decirle que yo me siento muy mal por toda esta situación. Fue una situación que se salió de mis manos. Somos emocionales, en algunas ocasiones nos ganan las situaciones. Le pido mis más sinceras disculpas a usted y a la institución”.

Oscar y Milton Baquero Peña, señalados de agredir a Carlos Quiñones, uniformado de la Policía, en un avión en el aeropuerto El Dorado, ofrecieron disculpas públicas.



Oscar y Milton Baquero Peña, señalados de agredir a Carlos Quiñones, uniformado de la Policía, en un avión en el aeropuerto El Dorado, ofrecieron disculpas públicas.

Por su parte, Milton Peña le manifestó al patrullero que “quiero ofrecerte, delante de Colombia y de tu institución, la Policía Nacional, excusas por habernos referido a ti en la forma en que lo hicimos. De verdad, discúlpanos. Es una disculpa sentida y de corazón, que espero que recibas. Nos comprometemos a que esta situación no se va a volver a repetir. Fue un día desafortunado, no pensamos ni quisimos que eso sucediera. Desafortunadamente se nos salió de las manos. Disculpas a ti, a tu familia y a tu institución”.