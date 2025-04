Tensión en Universidad Nacional tras llegada de minga indígena, que se tomó algunos edificios

A la Universidad Nacional de Bogotá llegó la minga indígena para participar en las marchas convocadas por el Gobierno de Gustavo Petro el próximo 1 de mayo, pero también para sostener reuniones acordadas con el Ejecutivo.

¿Por qué se tomaron algunos edificios?

La Universidad Nacional informó a través de un comunicado que se “autorizó la presencia de la Minga Indígena Nacional dentro del Campus de la Sede Bogotá, para garantizar su derecho a la movilización y la protesta por la exigibilidad del cumplimiento del Programa Político de la Minga Indígena Nacional”.

“En tal sentido, ha sostenido reuniones de coordinación en relación con los aspectos de orden logístico para contar con las condiciones necesarias de dignidad y respeto por los derechos humanos, sin interferir con el desarrollo de las actividades de la Universidad”.

Según la institución, a pesar de lo acordado con los ciudadanos “y dadas las condiciones climáticas extremas, varios integrantes de la Minga buscaron resguardo en algunos de los edificios del Campus”.

Fue por eso que el rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, llegó al edificio de Ciencia y Tecnología para hablar con los indígenas. Aunque tuvo inconvenientes para ingresar, la situación se solventó en cuestión de minutos.

La situación “es intimidante”, según un docente

El profesor Diego Torres, representante de los profesores, denunció desde el domingo en la noche que "todos los edificios del campus en Bogotá están siendo tomados uno por uno, y la cantidad de personas es increíble. Les voy a pedir a las autoridades universitarias que se suspendan clases, la situación es muy complicada".

Ya en la mañana del lunes 28 de abril se presentaron varias discusiones entre indígenas y estudiantes que querían ingresar a los edificios. "Imagínese llegar a su colegio o a su universidad donde lo que quiere es estudiar, y encuentra personas con machetes, con bastones de mando, interrumpiendo el libre tránsito, no permitiendo que usted entre y en situación de confrontación con los estudiantes, que se había advertido desde anoche, es intimidante", afirmó el profesor Torres.

En medio de esta situación, la Universidad Nacional afirmó en su comunicado que “entre el domingo 27 y el lunes 28 de abril se establecieron diálogos para facilitar el ingreso de los estudiantes, profesores y administrativos a los edificios que permanecen ocupados parcialmente y habilitarlos para el desarrollo de las actividades misionales lo más pronto posible”.

"Dadas las condiciones climáticas extremas, varios integrantes de la Minga buscaron resguardo en algunos de los edificios" de la Universidad Nacional, indicaro directivos - Colprensa/Cristian Bayona

Asimismo, indicó que “para el desarrollo de las actividades académicas en esos espacios la Vicerrectoría de la Sede tiene la competencia para autorizar las clases telepresenciales en la medida en que sea necesario y posible, de acuerdo con la Resolución 173 de 2022 de Rectoría, modificada por la Resolución 547 de 2023”.

Subrayó que “todas las acciones se han desarrollado de manera pacífica y amable. Hasta el momento no se han reportado daños a los bienes ni a los edificios”.

Por su parte, Steven Bautista, representante estudiantil ante el consejo académico, señaló que "históricamente, (en) la Universidad Nacional, como universidad pública, como universidad que se ha construido a partir de las luchas sociales, tiene todo el sentido y toda la pertinencia que comunidades indígenas, que hay estudiantes indígenas en la universidad, puedan estar en el campus".

No obstante, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, ha recordado que se ha “dispuesto el Parque Tercer Milenio, donde se ubicarán las personas que faltan por llegar. Seguimos acompañando de manera permanente a los distintos actores y trabajando de forma articulada para que la llegada y permanencia de la minga en Bogotá se dé de la mejor manera.

¿Hasta cuándo se quedarán los miembros de la minga indígena?

Aunque se ha dicho que los aborígenes permanecerán hasta el 2 de mayo en Bogotá, esto dependerá de lo que pase en las reuniones, que esperan que se den con el presidente Gustavo Petro, quien hasta el momento no ha dicho si los va a recibir.

Emildre Hod, del resguardo Coconuco, dijo en Noticias Caracol que “venimos con el objetivo de que nos cumplan todos nuestros acuerdos, que se han plasmado en su momento, como la resolución de la salud. También venimos en defensa de la vida y del territorio de cada uno de nuestros pueblos, que no se dé la violencia porque se está generando mucha violencia en los territorios”.

Adicional a esto, los ciudadanos se movilizarán el 1 de mayo y la ruta que seguirán en las marchas del miércoles festivo saldrán por la carrera 30 y cogerán por la calle 26 rumbo a la Plaza de Bolívar. Luego, acompañarán al jefe de Estado en la radicación de la propuesta de la consulta popular ante el Congreso.

