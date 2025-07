Así cayó 'El costeño', articulador del atentado a Miguel Uribe: transferencia de Nequi fue clave

A la cárcel fue enviado este domingo Elder José Arteaga, alias El costeño, el hombre de 40 años que, según las autoridades, es el articulador y el cerebro logístico del atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. A Arteaga le imputaron los delitos de tentativa de homicidio; concierto para delinquir; fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; instrumentalización de menores, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Este último porque formateó y vendió su celular en un intento por desviar la investigación. "El costeño" se declaró inocente y no aceptó los cargos y, por lo pronto, será trasladado al búnker de la Fiscalía para garantizar su seguridad y el desarrollo de investigación del caso, como los otros tres capturados y el adolescente sicario, aprehendido en flagrancia el día del ataque, el pasado 7 de junio.

Este domingo, en medio de la audiencia reservada, la Fiscalía señaló que "El costeño" llevó a cabo varias reuniones para planear el atentado. Uno de esos encuentros tuvo lugar el 4 de junio, en la localidad de Bosa, en Bogotá. En ese encuentro, al parecer, Arteaga le asignó varios roles a las personas que hoy está capturadas en calidad de coautores: Carlos Eduardo Mora, Katerine Martínez y William Fernando González Cruz. Para las autoridades, la captura de Arteaga, que se produjo este sábado en la localidad de Engativá, es un gran avance en el caso, pues también se incautaron varios elementos que ayudarían a identificar a más personas que integraron el plan criminal contra el senador y precandidato.



Así cayó alias El costeño

Una transferencia bancaria fue clave para identificar a alias El costeño. El conductor de una motocicleta sin vínculo alguno con el atentado contra Miguel Uribe Turbay, y quien aparece en los videos de cámara de seguridad claves en la investigación, aportó un dato fundamental que le permitió a las autoridades establecer la identidad de la persona que bajó del carro gris y le entregó el arma al sicario de 15 años. "Él (el joven sicario) me pregunta que si la carrera costaba 16 mil (pesos). Yo enseguida le respondo que no, que son 10 mil ciento cincuenta (pesos). Ya en medio de esta conversación me llega una transferencia a mi cuenta de Nequi a nombre de Elder José Arteaga Hernández. Esta transferencia quedó a las 3:39 p.m. de fecha 7 de junio de 2025", afirmó el conductor de la motocicleta.

A partir de ese nombre, las autoridades empezaron a unir piezas y a conectar la red criminal que ejecutó el ataque. Pocos días después, el 12 de junio, fue interrogado Carlos Eduardo Mora González, conductor del carro gris captado en videos de seguridad. En su testimonio, Mora mencionó a "El costeño", esta vez con nuevos datos relevantes: "Recibí un mensaje por WhatsApp a mi número. El mensaje lo envió “El costeño”, a quien conocí hace aproximadamente una semana, presentado por un amigo. Yo lo recogí en su casa, ubicada en Soacha. El conjunto se llama (nombre no revelado). El apartamento queda en la torre 12, en un segundo piso, con vista hacia el parqueadero interno del conjunto".

Con ese testimonio, los investigadores no solo ubicaron la residencia de Arteaga sino también a su círculo cercano. Así lograron seguirle la pista a una barbería que había tenido en el barrio El Muelle en la localidad de Engativá, en Bogotá, punto donde se produjo su captura este sábado. Para ese punto, las autoridades ya contaban con sus antecedentes, números de contacto y rastro en redes sociales.

Días después, el 17 de junio, una confesión cambió el rumbo del caso. La dio Katerine Martínez, quien declaró que había conocido a Arteaga meses atrás en un bar del barrio La Estanzuela y aseguró que fue él quien le pidió entregar el arma en el Parque el Golfito. Según su relato, la pistola fue entregada dentro del vehículo gris. "Ahí Elder empezó a hablar del arma, que esta arma venia del extranjero y que era una Glock, que esta había costado como 15 o 20 millones, que era un juguetote. Además, Elder le dice que "todos a la cabeza". El muchacho le dice "Le voy a dar uno o dos en la cabeza y me voy". Elder le dice que no, que eran mínimo tres o cuatro y que se lo tenía que descargar todo que para eso tenía munición. El muchacho estaba muy eufórico, acelerado, como contento, decía "Lo vamos a hacer real, le voy a pegar todos en la cabeza". Ahí Elder le dijo "Dios lo bendiga"".

Según Katerine Martínez, el plan incluía una moto que esperaría al sicario en una esquina, pero lo que Elder le confesó mientras caminaban rumbo al parque cambió por completo la historia: "Me contó que había una moto en una esquina donde nos había dejado el carro gris, el Spark, pero que esta era de fachada, ya que la moto no lo iba a recoger, que esta era una vuelta suicida. Nos fuimos hablando, yo le pregunté que dónde había sacado el chico, me dijo que se lo habían presentado hace mucho tiempo y que trabajaba de sicario, que una gente de Cali se lo había presentado. Me dijo que ya lo había entrenado y que él era de los buenos y que él sabía cómo trabajaba".

La Fiscalía ha recolectado más testimonios y evidencias clave, incluyendo ampliaciones en los videos de seguridad y llamadas interceptadas en los días posteriores al ataque. El caso, según las autoridades, está muy cerca de resolverse.

Este sábado, el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, aseguró que la investigación por este atentado seguirá abierta, y prometió que ahora la prioridad será identificar y llevar ante la justicia a quienes planearon el atentado. "Vamos por los autores intelectuales de este hecho que se presentó en contra de la integridad del senador Miguel Uribe", declaró en una rueda de prensa conjunta con la Fiscalía. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló este sábado que Arteaga habría recibido "alrededor de 1.000 millones de pesos para lograr esa articulación delictiva de sicarios que intentaron arrebatarle la vida" a Uribe Turbay, quien a un mes del atentado permanece en cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe de Bogotá con un estado de salud grave.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL