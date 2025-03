VIDEO | Violento intento de robo de camioneta en Bogotá: ladrón disparó a víctima

Los ladrones de camionetas siguen haciendo de las suyas en Bogotá. Esta vez se reportó que en el sector de Marsella, en la localidad de Kennedy, los delincuentes abordaron a un hombre que se encontraba frente a una tienda de abarrotes. El ataque quedó registrado en video.

Según conoció el Ojo de la noche de Noticias Caracol, la víctima estaba saliendo del local y fue justo cuando abrió la puerta trasera de su vehículo que los delincuentes lo interceptaron.

Intento de robo de camioneta en Bogotá quedó en video

El intento de hurto ocurrió sobre las 9:10 p.m. del viernes 28 de marzo de 2025. Debido a que la víctima no le quiso entregar las llaves a los ladrones y las lanzó hacia el fondo de la tienda, uno de los delincuentes se le fue encima y otro le disparó en dos oportunidades.

El dueño de la camioneta resultó lesionado, pero, por fortuna, no fue de gravedad. Gracias a que la comunidad del barrio Marsella empezó a gritar, los ladrones salieron corriendo y dejaron en paz a la víctima.

Ladrones de carros secuestraron a conductor de plataforma de movilidad

En otras noticias que se relacionan con robos en Bogotá, un conductor de plataforma fue secuestrado por unos inescrupulosos que lo contactaron para solicitar un servicio de transporte. La esposa del conductor, identificado como Carlos Acosta Castro, de 68 años, le contó al Ojo de la noche de Noticias Caracol que cuando secuestraron a su pareja “él me envió un audio a las 12:54 minutos y me dijo: ‘Tranquila, mija, no se preocupe que yo estoy bien, estoy trabajando, ahora voy para allá'”.

El hecho ocurrió en la noche del sábado 29 de marzo. El conductor apareció más de 24 horas después amarrado de manos y pies en la vía que conduce al municipio de Cota, departamento de Cundinamarca.

La nieta de la víctima contó: “Lo botaron vía Cota en un bicitaxi. Lo encontró un habitante de calle. Mi abuelito mencionó que no lo escopolaminaron, no le dieron ninguna sustancia, que estuvo todo el día en una casa en Suba Bilbao, allí fue donde, me imagino, hicieron todo el tema del robo, eso es lo único que sabemos y estamos a la espera de que él llegue aquí a la casa”.

